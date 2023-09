Del sorprendente look de Belén Esteban a Susanna Griso, estos son los mejores looks de los Premios Chicote

Belén Esteban, Susanna Griso o Carlota Corredera han sido algunas de las famosas que se han convertido en las estrellas del photocall de esta edición de los Premios Chicote en el mítico Museo Chicote de Madrid, y cómo no, nosotras nos hemos fijado en sus looks. Sobre todo, en el de Belén Esteban que nos ha sorprendido con un peinado de lo más juvenil con el que lucía radiante. Todo un clásico del otoño que reúne a premiados e invitados en uno de los locales más emblemáticos de la capital madrileña y, en concreto, de la Gran Vía. Por eso, Belén Esteban no ha dudado en reaparecer tras su viaje al otro lado del charco en la IX edición de los Premios Chicote. Unos premios que llevan el nombre de Perico Chicote, el barman más conocido de la década de los años cuarenta, cincuenta y sesenta. Fundado en 1931, y convertido ahora en museo, el Bar Chicote o bar de Perico Chicote, fue la primera coctelería reconocida de España, y esta noche han tocado sus premios.

"Se titula 'Sálvese quien pueda', se estrena en octubre y es fantasía pura. Hemos estado rodando en Miami y en México, la experiencia ha sido maravillosa, ha habido de todo. Yo no lo he visto editado porque no quieren que lo veamos pero sé lo que hemos vivido y animo a la gente que lo vea" explicaba Belén Esteban sobre su nuevo programa en Netflix y nosotras solo nos hemos podido fijar en su look. Porque Belén Esteban ha lucido radiante con un semirrecogido en una coleta alta, al más puro estilo Ariana Grande. Un peinado que ha combinado con una blusa de estilo capa tan tendencia en azul, con lazada en el cuello y pantalones anchos a juego.

Belén Esteban en los Premios Chicote. Gtres

Aunque sin duda, para nosotras la mejor vestida de la noche ha sido Susanna Griso con un maravilloso vestido en un naranja muy otoñal, con escote bardot y el bajo con mucho volumen. Pero no solo la presentadora de Antena 3, también hemos visto a María Esteve apostar por un arriesgado diseño de terciopelo negro y transparencias o a Carmen Machi con unas botas negras muy altas de charol de esas que son máxima tendencia.

Susanna Griso en los Premios Chicote. Gtres

María Esteve en los Premios Chicote. Gtres

Carmen Machi en los Premios Chicote. Gtres

Pero no solo ellas, también hemos visto aCarlota Corredera, que como Belén Esteban, ha querido arriesgar con el peinado con un moño muy alto con mechón suelto, con vestido largo estampado y blazer encima. Mientras que la siempre elegante Fiona Ferrer ha optado por un 'total look' negro con vestido con escote pronunciado palabra de honor y un blazer por encima de los hombros. Y saliendo de los vestidos, Melani Olivares con traje gris con chaleco.

Carlota Corredera en los Premios Chicote. Gtres

Fiona Ferrer en los Premios Chicote. Gtres

Melani Olivares en los Premios Chicote. Gtres

Una noche de premios en el corazón de Madrid que nos han servido de inspiración para nuestros estilismos este otoño 2023.