Susanna Griso filtra su conversación privada con Tamara Falcó tras la infidelidad de Íñigo Onieva

Aunque pronto Tamara Falcóse codeará con otras estrellas de Mediaset, ahora se siente como en casa por los pasillos de Antena 3. Su colaboración estrella en ‘El Hormiguero’ le ha servido para hacer buenas migas con compañeros de cadena, como es el caso de Susanna Griso, con la que mantiene muy buen trato más allá de los focos. De hecho, la propia presentadora de ‘Espejo Público’ ha querido desvelar por sorpresa este jueves una conversación privada que ambas mantuvieron en un momento clave en la vida de la marquesa de Griñón. Ese momento en el que descubre que Íñigo Onievano solo le ha sido infiel con otra joven durante un festival de música, sino lo que es peor para ella, que le había mentido descaradamente jurándole que todo lo que se estaba publicando en la prensa era falso y suplicaba por su voto de confianza. Esa fue la verdadera traición que hizo que ella rompiese su relación y frenase sus planes de boda, aunque después dio un ejemplo de perdón al volver a sus brazos y pasar por el altar.

La relación de amistad entre la presentadora y la colaboradora no había trascendido a los medios, al menos no lo estrecha que ha sido en según qué momentos. Han llegado a compartir confidencias muy íntimas, como así ha puesto ahora sobre la mesa Susanna Griso al escuchar algunos de los extractos de la entrevista que la aristócrata ha concedido a ‘Yo Dona’. En ella ahonda en el dolor que le embargó al sentirse traicionada por descubrir los escarceos de su ya marido. “Detesto la mentira, me horroriza. Intento perdonar todo, el perdón es un don. Hubo tanto daño ahí. Todas esas heridas necesitan mucho tiempo para sanarlas. No habría podido personar a Íñigo por mí sola. Creo que tienes que intentar perdonarlo todo. El perdón es un don… Ha hecho falta mucho tiempo”, se sincera en la citada publicación.

Sobre estas declaraciones que hurgan en la herida ya sanada, Susanna Griso parece que tiene mucho que opinar. Y es que ha callado durante mucho tiempo lo que habló en privado con Tamara Falcó: “Yo la aprecio mucho. Espero no desvelar nada personal Tamara”, se curaba en salud la presentadora antes de comenzar a filtrar algunas pinceladas de lo mal que estaba la protagonista tras las infidelidades. No quiere ofenderla o traicionar su confianza, por lo que se piensa muy mucho cada frase que pronuncia a continuación: “Nosotras hablamos durante la crisis con Íñigo Onieva y la falta de honestidad. Ella estaba muy dolida por la mentira, más que por el engaño en sí”, sostiene.

Parece que el ejemplo que Tamara Falcó dio a todos cuando anunció que retomaba los planes de boda con Íñigo Onieva sorprendieron también a la propia Susanna Griso: “Que ella fuese capaz de vencer ese duelo y acabar perdonándole… En el momento en que yo hablé con ella a mí me pareció difícil, pero me demostró que es muy religiosa”, zanjó la conductora de ‘Espejo Público’, dejando paso a sus colaboradores para no hablar más de lo deseado. Y es que la entrevista de la marquesa al citado suplemento ha dado mucho juego, al defender el matrimonio por encima de todo, al reconocer lo difícil que supone a veces formar equipo con Íñigo Onieva y, sobre todo, lo feliz que le haría formar una familia con él, cuyos planes ya están más que avanzados.