Carmen Lomana confirma que los vestidos de estampado floral serán la compra más acertada de junio de todas las editoras de moda

¿No encuentras el vestido perfecto para este verano? Carmen Lomana ha solucionado todos tus problemas en un momento. Bien es cierto que cuando empiezan los días calurosos, tenemos una gran oferta de vestidos en todos sus modelos y cortes. No obstante, no siempre es fácil encontrar el que mejor sienta y el más adecuado para que nos sintamos nosotras mismas. Es por ello que Carmen Lomana siempre se esconde algún truco de estilismo para aconsejarnos en plena emergencia indumentaria. Si ayer vimos a Carmen Lomana con un vestido de crochet en blanco para celebrar los 200 años de Vista Alegre, ahora nos ha presentado un diseño más alegre y de efecto tipazo que se pueden poner tanto las mujeres de 20 como las de 60 años. Las tendencias de primavera-verano (y el armario de las celebridades) han confirmado que los vestidos fluidos son uno de los imprescindibles de los próximos meses. Es por ello que Carmen Lomana, como buena experta en moda, ha acertado con el reciente look que ha mostrado en sus redes sociales. Se trata de un vestido midi de flores que combina los colores neutros (como el beige y negro) con el añadido del toque en rojo protagonizado en las hojas del estampado. La caída es tan delicada y fluida que la periodista le ha añadido un cinturón delgado en negro para marcar la cintura, un complemento que hoy por hoy no puede faltar en ningún closet. Para elevar el look, Carmen Lomana ha escogido tanto las sandalias de tacón como los glamurosos pendientes largos en rojo, a juego con los detalles del vestido. Después de descubrir el vestido de estampado floral de Paula Echevarría, así como el de la celebridad, no podemos dudar de que estamos hablando de la prenda estrella del verano.

La elegancia old money está a la orden del día y Carmen Lomana es una experta en ella. Y es que estamos seguras de que una de sus prendas favoritas son los vestidos coquetos en todos sus cortes, puesto que son los elegidos en la mayoría de sus asistencias a eventos o acontecimientos. Este modelo es un ejemplo más de cómo defender un vestido de estampado floral que queda bien a todas las mujeres de todas las edades. Asimismo, esta es una propuesta estilística de cómo lo combina Carmen Lomana, pero consta de un diseño tan sencillo que es apto para añadir otros complementos. Desde las alpargatas más favorecedoras hasta las bailarinas que podemos conseguir en Zara o Mango. Y no nos olvidemos que hasta podría ser el look escogido para las invitadas a las próximas bodas, bautizos o comuniones.

Carmen Lomana. @carmen_lomana

Carmen Lomana ha vuelto a coronarse como una auténtica experta en moda con el vestido midi definitivo que favorece la silueta de la mujer.