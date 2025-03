Susanna Griso roba corazones con las botas más altas (o mosqueteras) que aman las que mejor visten

Susanna Griso es una de las mujeres españolas con las que tenemos una breve cita cada día a través de la televisión durante la programación de Espejo Público. Este momento hace que a diario tengamos la oportunidad de beneficiarnos de sus clases de estilo. Porque, sea de manera directa o indirecta, siempre acaba sorprendiéndonos con sus estilismos clásicos y sofisticados.Y esta mañana nos lo ha vuelto a demostrar con las botas más altas o mosqueteras, que han vuelto a la moda, y al armario de las mujeres que más saben de moda.

Llámalas botas mosqueteras, botas XXL o botas over the knee, pero estas botas, inventadas en el siglo XVII y adoradas por Brigitte Bardot en los años 60, son las más importantes de la temporada. Una tendencia que Susanna Griso ha llevado esta mañana de miércoles con una mini falda y camisa. Este tipo de botas, que destacan por situarse varios centímetros por encima de la rodilla, formaban parte de la indumentaria masculina del siglo XVII y tomaron su nombre de la figura de los soldados franceses conocidos. Su momento dorado llegaría en el siglo XX. En los años 60 y 70, iconos de estilo como Brigitte Bardot popularizarían los estilos de botas muy altas que abarcaban la pierna por completo. Desde entonces, las botas mosqueteras no han dejado de emerger cada cierto tiempo entre las tendencias de moda invernales. Este año, las botas que suben hasta el infinito anunciaban ya su regreso copando las pasarelas de firmas como Chanel, Chloé, Ferragamo o Bally, entre otras.

Definimos el estilo de Susanna Griso como básico, en el que frecuentemente recurre a las prendas clásicas de fondo de armario que cualquier mujer de cualquier edad tiene. Pero también con toque más arriesgados, y en tendencia como estas botas mosqueteras que ha lucido esta mañana.