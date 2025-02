Tamara Falcó acapara todas las miradas con conjunto satinado en el desfile de Pedro del Hierro de la MBFW

Tras una primera jornada de desfiles en la ciudad, el pabellón 14.1 de IFEMA ha abierto hoy sus puertas para albergar la 81 edición de la MBFW de Madrid, evento que se extenderá hasta el próximo domingo 23 de febrero.

El diseñador vallisoletano Baro Lucas ha sido el encargado de inaugurar la pasarela de IFEMA. Tras su debut, ha sido el turno de Yolaencris y Mans. Ahora, en el ecuador de la segunda jornada de la MBFW, el pabellón se ha vestido de gala y alta costura para la presentación de Pedro del Hierro, que presenta su última colección otoño invierno 25/26, "El Pellizco", una colección inspirada en las emociones más profundas del flamenco, celebrando la fuerza emocional de la moda en la que Nacho Aguayo y Álex Miralles, directores creativos de mujer y hombre respectivamente, exploran la dualidad entre luces y sombras y presentan una secuencia de prendas marcadas por el contraste de opuestos.

Tamara Falcó, invitada de honor al desfile de Pedro del Hierro, ha acaparado todas las miradas a su llegada a la cita. En esta última ocasión, la marquesa de Griñón ha escogido un conjunto de de camisa y falda larga satinada con estampado tropical en tonalidades naranjas, abrigo largo de color beige y zapatos de tacón burdeos.

Tamara Falcó en el desfile de Pedro del Hiero de la MBFW Gtres

Varias piezas de su colección TFP by Tamara Falcón han estado presentes en la presentación de "El Pellizco" y estarán disponibles en formato see-now-buy-later el próximo mes de marzo en la web oficial de Pedro del Hierro y Cortefiel. , Cortefiel.com y puntos de venta seleccionados de Cortefiel. TFP by Tamara Falcó es una colección Made in Spain con tejidos y materiales de calidad, con Tamara Falcó como directora creativa junto a Nacho Aguayo, director creativo de mujer de Pedro del Hierro.

Su look inspirado en su luna de miel en 2024

El año pasado Tamara Falcó sacó su lado más safari con un look inspirado en su eterna luna de miel. "No vengo guerrera, mi look está basado en la colección inspirada en mi luna de miel, un poco Memorias de África. Me parece súper elegante, como mi padre, siempre vestido de safari. Además, sigue mucho las tendencias de Paris, tenía muchas razones para hacer una colección así", explicó en el photocall.

Tamara Falcó con un look inspirado en su luna de miel Gtres

Para esta ocasión, lució una chaqueta sahariana en verde militar, falda wrap, camiseta blanca y zapatos de tacón metalizados.