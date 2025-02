Del tributo a la DANA de María Lafuente al après-ski de Pilar Dalbat, todos los detalles de la primera jornada de Mercedes Benz Fashion Week Madrid 2025

Ya está aquí una nueva edición de una de las citas más importantes de la moda nacional, la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2025 ha tenido ayer, miércoles 19 de febrero, su inauguración con diversos desfiles por la ciudad de Madrid, para que todo el foco se traslade desde hoy y hasta el próximo domingo 23 al ya icónico pabellón 14.1 de Ifema. Después de casi una semana disfrutando de la moda de autor por la capital con 'Madrid es Moda' ahora es el turno de que los diseñadores españoles muestren al mundo sus colecciones otoño-invierno 2025-2026. No hay evento que se precie que no empiece con una gran fiesta por todo lo alto, y por supuesto la MBFWMadrid ha tenido el suyo en uno de los locales más prestigiosos de la ciudad, el club Gabana, una fiesta a la que no han faltado algunas de nuestras influencers favoritas como Rocío Osorno o María Martín de Pozuelo, no han querido perderse la cita.

Con grandes nombres de la industria como Pedro del Hierro, Custo Barcelona o Ágatha Ruiz de la Prada desfilando en los próximos días, la jornada inaugural ya ha dejado su impronta en esta edición. El tributo a la DANA de María Lafuente, la fusión entre arte y costura de Rafael Urquizar y el universo après-ski de Pilar Dalbat.

Henko, la moda como transformación según María Lafuente

La diseñadora asturiana María Lafuente ha llevado a la pasarela su visión más consciente con 'Henko', un término japonés que representa un cambio profundo e irreversible. Inspirada en su propia experiencia personal atrapada en la autovía durante la DANA en Valencia, la colección se convierte en una reflexión sobre la resiliencia, la conexión humana y la sostenibilidad. En un ejercicio de colaboración innovadora, Lafuente ha unido fuerzas con Jeanologia para trabajar el denim con láser y troquelados, logrando un efecto tridimensional que evoca la flor de loto, símbolo de renacer en la adversidad. Además, ha incorporado cemento reciclado en las prendas en combinación con sábanas recuperadas. Las texturas cobran especial protagonismo en esta colección, una colección en la que la lana merina, definida por la diseñadora como 'la plata de nuestra tierra', aparece reinterpretada en piezas que celebran el savoir-faire artesanal. Asimismo, la paleta cromática que ha acompañado este relato han sido tonos blancos, beige, negro, salmón y verde caqui, colores que en sí mismos transmiten serenidad y armonía con la naturaleza.

Rafael Urquizar: fusión de arte y costura

El diseñador malagueño Rafael Urquizar ha llevado la relación entre moda y arte a su máxima expresión con su colección otoño-invierno 2025/26. Inspirado en la pintura y escultura de vanguardia, cada prenda se concibe como una obra de arte en movimiento. Urquizar rinde homenaje a artistas como Juan Antonio Palazuelo, Jesús Herrera y Bridget Riley a través de estructuras geométricas, juegos de volumen y una paleta de colores que transita del nude y camel al verde bosque, magenta y petróleo. La técnica también es clave en esta colección: lanas, gazar de seda, satén y neopreno conviven en una propuesta que apuesta por la elegancia contemporánea con un guiño a la historia del arte.

Pilar Dalbat y su 'Solynieve', un homenaje a Sierra Nevada

La diseñadora granadina Pilar Dalbat ha encontrado en la nieve su fuente de inspiración para 'Solynieve', su colección cápsula para el invierno 2026. Un guiño a los orígenes de Sierra Nevada como estación de esquí y una celebración de la moda funcional con un toque de sofisticación. Con Palito Dominguín como musa y colaboradora artística, Pilar Dalbat ha desarrollado estampados inspirados en la naturaleza y la historia de este enclave. Motivos pintados a mano, como soles radiantes, copos de nieve y el mapa de pistas, se plasman sobre prendas técnicas y elegantes, fusionando funcionalidad y estética. Las capas, abrigos de cashmere y chaquetas bordadas se combinan con monos de terciopelo de algodón y seda, pantalones acolchados y accesorios como chales de angora y capotas de crochet hechas a mano. Una colección en la que la paleta de colores no podía ser de otra manera, con tonalidades desde grises a marrones e incluso tonos vibrantes como el rosa empolvado y el naranja casi flúor, con destellos metalizados dorados y plateados que aportan un aire futurista que tanto se está llevando en la moda après-ski.

Con esta primera jornada, la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2025 arranca con una apuesta por la sostenibilidad, la fusión de disciplinas y la revalorización del patrimonio textil. En el día de hoy destacan dos grandes debuts, el de Baro Lucas y el de Álex Rivière junto con los afincados Pedro del Hierro y Claro Couture, entre otros.