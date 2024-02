Tamara Falcó vuelve a ser la estrella del desfile de Pedro del Hierro con un look que perfectamente podría haber llevado a su luna de miel en África

Tamara Falcó no podía faltar al desfile de apertura de esta edición de MBFWM en el que se ha presentado parte de la colección de TFP by Tamara Falcó. La firma de moda Pedro del Hierro ha vuelto a desfilar en Mercedes - Benz Fashion Week Madrid, abriendo la edición, para presentar sobre la pasarela su propuesta para la colección otoño- invierno 2024. Tamara Falcó, Álvaro Morte, Eugenia Osborne, Carla Pereyra, Tomás Páramo, María G. de Jaime o Marta Pombo, han sido las estrellas del front row para descubrir las nuevas propuestas de Pedro del Hierro con sus mejores looks y móvil en mano para no perderse nada para sus redes sociales. Bajo el concepto 'Boreali', Pedro del Hierro presenta una colección donde los directores creativos Nacho Aguayo y Alex Miralles nos han trasladado a la noche más especial del año en ‘Hierskar', una isla remota en el círculo polar ártico, en la que llega la primera Aurora Boreal. Aunque nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en el estilismo de Tamara Falcó ha derrochado su estilo más safari inspirado en su luna de miel con este look que pertenece a su nuevacolección, como directora creativa y mejor embajadora de la firma.

La colección de mujer de Pedro del Hierro es muy femenina, siguiendo el baile y ritmo de las auroras boreales. Superposiciones de tejido que juegan con formas y texturas y resaltan la silueta. En la colección masculina, se encuentran juegos de proporciones donde las prendas voluminosas no solo juegan entre sí, si no que se combinan con otras con un fit más estrecho ofreciendo un amplio y actual abanico de siluetas. Para esta mañana de arranque de desfiles, Tamara Falcó ha optado por lucir una chaqueta sahariana en verde militar, falda wrap, camiseta blanca y zapatos de tacón metalizados. Una saharina que va a ser máxima tendencia este 2024 de nuevo.

Tamara Falcó y su look para el desfile. Gtres

La propuesta de color de Pedro del Hierro está inspirada en la riqueza cromática que nos ofrecen las auroras boreales, con una sólida base dónde crudos, grises, azules y negros, se iluminan, con las gamas de verdes, lilas, rosas y los toques plateados, que confieren, un toque de sofisticación nocturna. 'Borealis' nos invita a mezclar y descubrir tejidos y texturas, valorando la riqueza y versatilidad de éstos desde un punto de vista minimalista, dándoles gran protagonismo y dejando que hablen por sí solos, como estelook de Tamara Falcó de su nueva colección.