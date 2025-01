Tamara Falcó se apunta a la tendencia del polo con pantalón de traje para ir a la oficina este invierno

Los jueves por la noche son para la cita de Tamara Falcó con Pablo Motos en 'El Hormiguero', y la tertulia de actualidad. O lo que es lo mismo, la inspiración que nos deja para convertirnos en las mejores vestidas de este invierno 2025. Y esta vez lo ha hecho con un estilismo ideal para ir a la oficina estos meses con una tendencia masculino que ha vuelto al armario de la mujer, el polo.

Sin duda alguna, una de las tendencias de invierno que más veremos en todos los escenarios son los polos masculinos, una de las prendas que ya se llevaban la temporada pasada. ¿A qué se debe su triunfo? Son cómodos, versátiles, atemporales y combinables con una diversidad de prendas. Desde con vaqueros anchos para dar un toque más rompedor hasta con faldas de tablas para conseguir una estética más coqueta u old money. Tamara Falcó nos ha ido mostrando durante estos últimos días todos los looks de invierno que podemos extrapolar tanto para ir a trabajar como para todos los quehaceres del día a día, y este estilismo que ha llevado a 'El Hormiguero' es perfecto para copiárselo en la oficina. Asimismo, esta vez también se han incorporado los polos al más puro estilo old money que reflejan diseños limpios, clásicos o neutros. Hablamos de los modelos casuales que encontramos en cualquier marca de moda en las colorimetrías más básicas sin exceso de detalles que se pueden combinar con pantalones de pinza, americanas o vaqueros rectos. La verdad es que los polos masculinos son la prenda perfecta para dar un giro de 180 grados a tu fondo de armario, así como para ahorrar dinero junto con tu pareja.

El look de Tamara Falcó. @nuriarocagranell

Un polo gris que Tamara Falcó ha combinado con un collar dorado y pantalones a tono de traje, perfectos para un estilismo de oficina.