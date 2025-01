Tamara Falcó rescata de su armario la parka que todas las chicas pijas aman para los días de lluvia

No hay mejor para afrontar unos días de lluvia y frío que con la chaqueta que todas las chicas pijas adoran, y que por supuesto, Tamara Falcó, tiene en su armario. Estos días en la capital han sido muy grises, pasados por agua y viento, pero como se suele decir al mal tiempo, buena cara y eso justo es lo que ha hecho la marquesa de Griñón ha hecho. Tamara Falcó es experta en estilismos de invitada perfecta, pero también en el día a día, una de las mayores razones de peso por las que estamos tan obsesionadas con su estilo, esa mezcla de je ne sais quoi parisino con la elegancia heredada de Isabel Preysler son el mix perfecto para que no haya look de la socialité que no queramos copiar.

Y es que, cuando las temperaturas bajan y las lluvias son constantes, hay dos básicos que toda experta en moda tiene en su armario. Por un lado, están las botas de agua, fieles compañeras que pueden elevar incluso el look más gris; y, por otro lado, las chaquetas enceradas o parkas como la que se ha puesto Tamara Falcó, ese básico todoterreno que te permite sobrevivir al mal tiempo sin perder ni un ápice de estilo.

Las chaquetas tipo parka, como la de Tamara Falcó, tienen ese magnetismo de las piezas clásicas que nunca pasan de moda. La suya era de la colección de Pedro del Hierro x Tamara Falcó, pero desafortunadamente ya no está disponible. Este tipo de prendas de abrigo tiene el poder de hacerte sentir cómoda, protegida y chic a la vez, y no es casualidad que sea un imprescindible en los armarios más elegantes. Lo mejor de este tipo de chaquetas es que combinan con absolutamente todo, desde unos jeans clásicos hasta un vestido boho para un contraste más trendy. La marquesa de Griñón la ha combinado con un jersey de cuello alto negro, un must-have para esta época del año, y unos vaqueros de corte ancho que aportan un aire desenfadado pero perfectamente equilibrado. Para completar el look, ha elegido unos botines negros y el que probablemente sea el accesorio más aspiracional de su conjunto: un bolso de Louis Vuitton que pone la guinda de lujo a este estilismo casual pero impecable.

Lo que hace que este look funcione tan bien es su capacidad de unir piezas clásicas con un toque contemporáneo, demostrando que los días de lluvia no están reñidos con el buen gusto. Si estás buscando inspiración para tus próximos estilismos en días de lluvia, toma nota de este outfit de Tamara el resultado será tan cómodo como estiloso.