Nos vamos directas a Zara a por el polo masculino que Rocío Osorno lucirá todo el otoño

Cuando pensábamos que nuestro cambio de armario de verano a otoño estaba finiquitado, Rocío Osorno nos acaba de recordar que los polos masculinos están de moda. A partir de aquí tenemos dos opciones: o adentrarnos en el armario de nuestro novio (o padre) para tomar prestado uno de los suyos o irnos directas a Zara a por el que ya tiene la influencer sevillana. Nosotras nos quedamos con la segunda opción tras ver exactamente de qué diseño se trata. Sin duda alguna, una de las tendencias de otoño que más veremos en todos los escenarios son los polos masculinos, una de las prendas que ya se llevaban la temporada pasada. ¿A qué se debe su triunfo? Son cómodos, versátiles, atemporales y combinables con una diversidad de prendas. Desde con vaqueros anchos para dar un toque más rompedor hasta con faldas de tablas para conseguir una estética más coqueta u old money. Rocío Osorno nos ha ido mostrando durante estos últimos días todos los looksde otoño que podemos extrapolar tanto para ir a trabajar como para todos los quehaceres del día a día. Tras apuntar en nuestra libreta de tendencias los vaqueros 'balloon' o las botas de caña alta de ante, ahora debemos añadir los polos masculinos que Rocío Osorno ha combinado con otra prenda trendy: la cazadora de pana. Hacemos una pequeña pausa para confirmar que este tipo de prendas de abrigo, junto a las de efecto ante, serán un must have cuando bajen todavía más las temperaturas.

Cada vez que Rocío Osorno nos muestra una nueva prenda en su colección de otoño, nos esperamos que sea una de las novedades de Zara. Pues bien, tras hacer una profunda investigación en la página web de la marca española, podemos confirmar que se trata de uno de los últimos lanzamientos que todavía podemos conseguir. La influencer no ha dudado en comprarse por 26 euros este polo de rayas horizontales que combina tanto el color amarillo como el verde oliva sobre un fondo blanco, con mangas anchas de puños elásticos y cuello de solapa. Lo cierto es que, las marcas españolaslow cost se están poniendo las pilas compartiendo con nosotros esta tendencia con diversos patrones, estampados o colores. Por lo que, debemos estar preparados para seleccionar aquellos polos masculinos más afines a nuestros estilos.

Polo de rayas, de Zara (26 euros)

Polo de rayas. Zara

