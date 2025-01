Tamara confiesa en 'El Hormiguero' la forma en la que le habla Iñigo Onieva cuando está enfadada

Tamara Falcó, marquesa de Griñón y una de las figuras más mediáticas de España, ha vuelto a captar la atención del público en la tertulia semanal de 'El Hormiguero'. Durante su participación, la hija de Isabel Preysler ha dejado al descubierto detalles de su vida personal, especialmente sobre la dinámica de su matrimonio con Íñigo Onieva. La conversación, marcada por el humor y la espontaneidad, ha tenido momentos de lo más anecdóticos.

En un momento de la tertulia, Tamara ha confesado cómo se dirige su marido a ella cuando hay algún desacuerdo entre ambos. "Íñigo solo usa diminutivos cuando me va a echar la bronca, rollo 'Tamarita'", ha comentado entre risas, generando la curiosidad y la reacción divertida de sus compañeros. Esta revelación ha surgido mientras los colaboradores debatían sobre cómo las parejas suelen comunicarse, en especial aquellas que emplean términos cariñosos o infantiles. La reflexión, liderada por Juan del Val, ha derivado en una discusión cómica sobre las relaciones modernas. Aunque Falcó ha abordado el tema con mucho humor, no han faltado los comentarios sarcásticos entre los tertulianos, quienes han bromeado sobre las peculiaridades en la comunicación de las parejas. "Es interesante cómo cada uno tiene su código", ha comentado Cristina Pardo, mientras que Del Val ha añadido con ironía: "Yo, con diminutivos, no me imagino".

Por otra parte, la tertulia no solo ha estado marcada por la confesión de Tamara, sino también por otras situaciones que han captado la atención de los espectadores. Uno de los temas más comentados ha sido la demostración del robot humanoide Unitree G1, presentado en la sección de ciencia del programa que dirige Marrón . El aparato ha sorprendido a Pablo Motos y al invitado de la noche, Alejandro Sanz, al mostrar habilidades como subir y bajar escaleras sin tropezar, lo que ha provocado reacciones encontradas entre los tertulianos. Mientras Núria Roca ha mostrado algo de inquietud, Juan del Val no ha perdido la oportunidad de bromear: "Sube las escaleras como si estuviera a punto de operarse de la cadera".