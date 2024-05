Tamara Falcó se ha comprado en Zara la falda midi de lino bordado más bonita de la primavera

No hay nada que haga que Tamara Falcó falte a su cita favorita de la semana con 'El Hormiguero' para dejarnos un look de esos que tanto nos gustan los jueves por la noche y que son toda la inspiración, en este caso, para ir a la oficina o a cualquier evento en primavera. Aunque esta semana la cita ha pasado a esta noche de miércoles por la visita de Felipe González hoy con Pablo Motos, Y la hija de Isabel Preysler lo ha hecho con esta falda midi de lino bordado de Zara. Las faldas midi nacieron con voluntad práctica y siempre vuelven a nuestro armario en primavera, y Tamara Falcó nos ha vuelto a dejar claro que necesitamos una con ese tejido de lino como la suya, ya sea para ir a la oficina, o incluso a una boda o un bautizo. En un momento en que la estética general navega entre aguas tan diferentes como las del minimalismo, el estilo coquette o el eclectic grandpa, lo primero que hay que asumir es que no existe una única tendencia de faldas midi a la que aferrarse a su estilismo más clásico. Sí, la misma que seguramente nunca te ha convencido porque te parece demasiado rústica, se arruga, y no resulta especialmente elegante ni atractiva en cuanto a caída o color. Pero espera a que te contemos un poco más sobre ella para que cambies de opinión.

Porque si algo tenemos claro es que el uniforme de primavera favorito de Tamara Falcó es con falda midi siempre. La hija de Isabel Preysler ha vuelto a darnos una lección de estilo con esta falda midi de lino con bordados negros de nueva colección de Zara. Las faldas midi nacieron con voluntad práctica, se convirtieron en alta costura y hoy vuelven a llevarnos al terreno de la comodidad. Es por eso que volvemos a ellas cada año, en cuanto la primavera nos permite volver a disfrutar de su ligereza. Siempre vuelven a nuestro armario en primavera, y Tamara Falcó nos ha vuelto a dejar claro que necesitamos una estampado de flores como la suya, para nuestros estilismos de mayo. En un momento en que la estética general navega entre aguas tan diferentes como las del minimalismo, el estilo coquette o el eclectic grandpa, lo primero que hay que asumir es que no existe una única tendencia de faldas midi a la que aferrarse. Una falda que está casi agotada en web, pero la hemos encontrado disponible esta mañana en algunas tallas.

Tamara Falcó con falda de Zara. @tamara_falco

Falda bordado contraste con lino, de Zara (59,95 euros)

Falda bordados. Zara

Se trata de esta falda midi de tiro alto confeccionada en hilatura con lino y viscosa con bolsillos delanteros y detalle de bordado floral combinado a contraste con bajo acabado en línea evasé y cierre con cremallera oculta en costura.