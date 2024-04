El traje rojo de Tamara Falcó con pantalones campana es el que las mujeres elegantes van a llevar a la Feria de Abril 2024

Quedan doce días para la Feria de Abril, y nosotras solo podemos pensar el look para pasear esos días por el Real o Sevilla, y por eso ha sido ver este traje de Tamara Falcó y pensar directamente en ella. ¿Un poquito obsesionadas con la Feria de Sevilla? Pues no os lo vamos a negar, pero un traje rojo nos parece una opción de lo más elegante y en tendencia, si no suben mucho las temperaturas y no te quieres vestir de flamenca. Tras tener claro cuáles serán las tendencias de la Feria de Abril 2024, podemos decir que este año veremos muchos diseños en blanco y rojo protagonizados con grandes volúmenes. No obstante, nuestras celebrities e influencers favoritas siempre tienen guardadas una infinidad de sorpresas a través de estilismos y combinaciones llamativas y arriesgadas. Rocío Osorno ya nos ha mostrado varias ideas y propuestas para vestirnos de flamenca en la Feria de Abril y ahora es Tamara Falcó la que nos inspira con este traje rojo con pantalón campana que estiliza al máximo. Por un lado, el 'pescaito' también es una de las fechas más señaladas durante la Feria de Abril y donde las chicas sevillanas lucen sus mejores outfits, y este traje también nos parece una buena opción para la noche.

Porque Sevilla acaba de terminar una Semana Santa pasada por agua, y ya está pensando en que el tiempo si les de la cara para esta Feria de Abril 2024. Pero nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en este traje rojo precioso y de lo más tendencia. Porque siempre que Tamara apuesta por el rojo lo hace con vestidos, y esta vez es la primera que lo hace con un traje. Por eso Tamara Falcó se acaba de convertir en toda la inspiración que le podíamos pedir al primer martes de septiembre. Fíjate bien en el look de la marquesa, porque las chicas más pijas y clásicas de Madrid lo van a adorar para ir a Sevilla. Un traje rojo con blazer de cuello de solapa y hombreras, a juego con un pantalón de campana muy largo, de esos que tapan el zapato y que estilizan al máximo.

Tamara Falcó traje rojo. @tamara_falco

El traje rojo es el nuevo vestido negro de la temporada. Así lo aseveran las pasarelas y el street style lo ha confirmado. De todos los colores que son tendencia este 2024, el rojo ya se ha hecho con el título de vencedor. Prendas y complementos de color rojo se han visto hasta la saciedad sobre las pasarelas, pero también en las novedades de las firmas de moda, y Tamara Falcó nos lo ha dejado claro con esta forografía para promocionar su cocina.