Tamara Falcó deslumbra como anfitriona navideña con el look de fiesta español más elegante que hasta Isabel Preysler llevaría

Tamara Falcó nunca decepciona. Ya sea luciendo un abrigo edredón ideal para las Navidades en el norte, un conjunto pijamero que redefine la comodidad chic o apostando por los pantalones de terciopelo más clásicos (y aprobados por Isabel Preysler), la marquesa de Griñón sabe cómo inspirarnos con cada elección estilística. Esta vez, en su faceta de anfitriona navideña, Tamara ha dado un paso más allá, demostrando que el negro no es solo un básico que siempre hay que tener en el armario, sino una herramienta de estilo con infinitas posibilidades.

En un evento exclusivo en Madrid, Tamara lució un total look que une elegancia, modernidad y tradición, firmado por la diseñadora española Beatriz de la Cámara. Un corsé con mangas de organza y un pantalón capri fueron las piezas protagonistas de un estilismo que bien podría estar en cualquier lista de looks inolvidables de estas fiestas. Porque si alguien sabe cómo convertir un simple outfit en una verdadera lección de estilo, esa es Tamara Falcó.

Corset negro con mangas, de Beatriz de la Cámara (735 euros)

Corset negro con mangas Beatriz de la Cámara

En nuestra opinión el corsé estructurado es la pieza estrella del look. Con un diseño en mikado de seda que estiliza y realza la cintura además las mangas voluminosas de organza aportan un toque teatral sin perder un ápice de elegancia. Este tipo de prendas es perfecta para quienes buscan un aire romántico y sofisticado en sus estilismos de fiesta. Es un diseño que destaca por su capacidad de atraer todas las miradas sin necesidad de excesos.

Pantalón negro capri, de Beatriz de la Cámara (430 euros)

Pantalón negro capri Beatriz de la Cámara

El pantalón capri de corte amplio completa este conjunto con una sofisticación moderna. Las aberturas delanteras añaden un movimiento fluido que estilizan la figura, convirtiéndolo en una prenda ideal para todo tipo de eventos. Asimismo demuestran que los pantalones también pueden ser los protagonistas de un look de fiesta, rompiendo con el tradicional reinado de los vestidos.

La elección de Beatriz de la Cámara para este evento no es casual, ya que Tamara Falcó siempre ha mostrado su apoyo a la moda española, y este look no es la excepción. Tanto el corsé como el pantalón forman un estilismo perfecto para cualquier evento festivo: no solo te harán deslumbrar en estas fechas, sino que también son piezas atemporales que podrás lucir en múltiples ocasiones.

Es el tipo de conjunto que todas queremos para brillar estas fiestas, sin caer en los tópicos de siempre. Con este look, Tamara Falcó confirma que el negro nunca pasa de moda y que siempre hay formas de reinventarlo para hacerlo tan sofisticado como inolvidable.