Virginia Troconis se corona como la invitada perfecta del fin de semana con vestido negro de la firma francesa favorita de la Reina Letizia

Virginia Troconis pocas veces se equivoca cuando se trata de elegir el outfit adecuado para cada momento. La mujer de 'El Cordobés' tiene un gusto impecable y un sentido del estilo 10 por lo que no nos sorprende ni un poquito que la venezolana se haya coronado (una vez más) como la invitada perfecta del fin de semana, y aunque el domingo no se ha terminado nos cuesta pensar en un estilismo que supere al de Virginia Troconis. Esta ha brillado con un diseño de Sandro, la firma francesa que también adoran la Reina Letizia y sus hijas, Leonor y Sofía. Su vestido negro no solo es una lección de sofisticación, sino también una apuesta segura para las próximas fiestas.

No es casualidad que Virginia Troconis haya confiado en Sandro para su look. La firma francesa se ha consolidado como un referente de estilo entre las mujeres más elegantes de Europa, incluidas la Reina Letizia y sus hijas. Sus diseños destacan por combinar sofisticación y funcionalidad, una receta que siempre triunfa. Este vestido negro es el ejemplo perfecto de cómo Sandro logra reinventar los clásicos con detalles modernos y tejidos de alta calidad. En el caso de la Reina Letizia, hemos visto cómo recurre a Sandro tanto en actos oficiales como en eventos más relajados. Leonor, Sofía e incluso Victoria Federica también han apostado por esta marca en numerosas ocasiones, reafirmándose como una de las firmas de cabecera de las royals europeas. Virginia Troconis se une así al club de las mujeres que saben que con Sandro siempre se acierta.

Vestido con volantes, de Sandro (295 euros)

Vestido con volantes Sandro

El diseño elegido por Virginia Troconis confeccionado en punto negro, destaca por su silueta ajustada en la parte superior que realza la figura, mientras que los volantes de la falda añaden movimiento y un toque coquette que lo hacen único. La textura del tejido aporta profundidad al conjunto, demostrando que un little black dress nunca tiene por qué ser aburrido. Pero no solo el vestido nos ha llamado la atención. La influencer lo ha combinado magistralmente con unas botas altas de ante negro que estilizan sus piernas, un accesorio clave para los meses de invierno. Como toque final, ha optado por un lazo en el pelo muy acorde con toda la esencia francesa del look y joyas plateadas: una cadena gruesa y unos pendientes a juego que elevan el look sin restarle protagonismo al vestido.

Con un look elegante, moderno y lleno de estilo, Virginia Troconis nos deja claro de nuevo que sabe cómo convertirse en la invitada perfecta en cualquier ocasión y que no necesita mucho para hacerlo.