Nos vamos corriendo a por el mono negro de encaje que Rocío Osorno ha encontrado en Asos y que es perfecto para estas fiestas

No hay día que Rocío Osorno no nos inspire a crear los looks más ideales, o lo que es lo mismo, nos cree necesidades que ni sabíamos teníamos. Esto es justo lo que nos ha pasado al ver la última publicación en Instagram de la influencer sevillana, donde nos ha dejado unas cuantas ideas de looks para estas fiestas, pero hay uno que a nosotras y a media España le ha gustado por encima de los demás, te sorprenderá saber que no lleva ni lentejuelas ni terciopelo, las dos texturas más recurrentes en estas fechas, y ahí está la clave de su éxito. Así que si todavía necesitas ideas de que ponerte para brillar como nunca en los numerosos eventos navideños que están al caer y estás empezando a aborrecer las lentejuelas, Rocío Osorno ha encontrado esa prenda que se posiciona como un éxito rotundo, y aunque en este caso no la encontrarás en Zara si no en Asos ten cuidado con el efecto 'Rocío Osorno' si como a nosotras el mono te ha entrado por los ojos corre a por él antes de que sea demasiado tarde y se acabe agotando en todas las tallas.

El encaje ha demostrado siempre ser una opción infalible para los looks de fiesta, y esta elección de Rocío Osorno lo confirma. Su textura delicada, con un punto sensual y sofisticado, permite crear estilismos versátiles que se adaptan a cualquier evento. Mientras que las lentejuelas y el terciopelo son opciones seguras, el encaje tiene ese factor sorpresa que convierte un look en un auténtico acierto. Además, es un tejido que combina perfectamente con diferentes estilos, desde los más románticos hasta los más atrevidos.

Mono largo negro con diseño 2 en 1 de camiseta de encaje, de Asos (44,99 euros)

Mono largo negro con diseño 2 en 1 de camiseta de encaje Asos

Esta prenda cuenta con un diseño de pantalón flare confeccionado en encaje transparente, que aporta una dosis extra de sofisticación. Aunque viene acompañado de una camiseta negra básica, Rocío nos ha confirmado en sus stories que esta se puede quitar. Ella, en su versión más chic, ha sustituido la camiseta por un jersey asimétrico, demostrando cómo esta prenda se puede transformar como más te guste. El jersey le da un aire casual-chic que nos chifla, pero si prefieres un look más formal, también puedes combinarlo con una blusa satinada o una camisa de corte clásico. El encaje se adapta perfectamente a cualquier prenda superior, convirtiendo este mono en un auténtico comodín para las fiestas.

No cabe duda de que este mono tiene todos los ingredientes para convertirse en la prenda estrella de estas fiestas. Así que, si no quieres quedarte sin él, date prisa y hazte con el mono negro de encaje que la influencer sevillana ha elevado a la categoría de imprescindible. Palabra de Rocío Osorno.