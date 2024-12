La blusa con lazada más pija de Tamara Falcó es perfecta para una comida de Navidad y además está rebajada

Quedan tan solo 8 días para Navidad, y mientras nosotras estamos preparando las maletas para volver a casa, Tamara Falcó nos está dejando toda la inspiración que necesitamos con sus looks. Y esta vez lo ha hecho en un evento de TFP para Pedro del Hierro, con la blusa con lazada más preppy, que nos parece ideal para una comida de Navidad. Las chicas clásicas están de suerte. Esta temporada las tendencias se alejan de la estética ugly para abrazar la sofisticación y revivir el estilo preppy, plasmado en femeninas blusas con lazada, faldas de tablas o bailarinas. Blair Waldorf en 2024 vestiría así, como lo ha hecho Tamara Falcó este lunes en Madrid.

Y es que la marquesa de Griñón ha combinado una camisa de popelín con estampado de rayas en tonos rosas y lazada al cuello de la colección TFP by Tamara Falcó para Pedro del Hierro con blazer de cuadros en tonos marrones. Todo ello elevado con un pantalón de tipo sastre en beige y unos salones de puntera redonda y tacón cuadrado. Un estilismo de lo más elegante, y pijo, que es perfecto para una comida de Navidad de empresa, con amigas o ir a la oficina este mes de diciembre.

El look de Tamara. @nachoaguayo

Camisa popelin rayas lazo de TFP by Tamara Falcó (rebajada a 89 euros)

Blusa lazada. TFP

Un look marcado por el estilo preppy con la camisa con maxi lazada que no falta en el armario de la royals. Las prendas y accesorios de tradición clásica y elegante, con reminiscencias college, entran con fuerza en escena, reviviendo los looks del Upper East Side en Gossip Girl o el vestuario de The talented Mr Ripley, y ahora es Tami quien las luce en este evento en Madrid. Pero, la máxima distinción se obtiene con una blusa con lazada al cuello como ha hecho Tamara Falcó.