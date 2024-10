Tamara Falcó disfruta de la noche de Barcelona con el vestido negro más elegante que nunca falla

Si hay una prenda imprescindible en el armario de cualquier mujer, sea cual sea la edad o el estilo, es el vestido negro. Da igual la temporada o la ocasión, este tipo de pieza siempre es un acierto y si pensabas que puede ser demasiado simple, es porque no has visto el look de Tamara Falcó para una noche de fiesta en Barcelona. Y es que la marquesa de Griñón ha viajado hasta la Ciudad Condal para asistir a la Louis Vuitton 37ª American's Cup. "Necesitamos un equipo español. Especialmente porque tenemos a unos cracks compitiendo y consiguieron el oro en los últimos Juegos Olímpicos de París. Qué pena que no tengamos representación siendo la copa en Barcelona y siendo los mejores", explicaba en sus redes sociales.

Pero no solo el look para navegar con la eterna camiseta de rayas, por la noche Tamara Falcó se ha marcado un estilismo de lo más elegante con vestido y blazer negra. Se trata de una fórmula estilística muy fácil de copiar que puedes recrear incluso con prendas que tengas por casa con el objetivo de sacar tu versión más elegante. Ya sabes, el negro es sinónimo de elegancia y Tamara Falcó ha sabido cómo sacar el máximo partido a un vestido en este tono. Un outfit que ya le vimos hace unos meses en París y que ahora la hija de Isabel Preysler ha vuelto a repetir esta fórmula estilística que nunca falla.

El negro es un color atemporal y un básico imprescindible para cualquier evento, ya sea una fiesta de cumpleaños o una ocasión más formal. Sin duda, seguirá siendo un acierto para la temporada otoño-invierno 2024.