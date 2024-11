Tamara Falcó nos ofrece una idea de cómo vestir esta Navidad con el jersey de lentejuelas más versátil

Aproximadamente, en un mes daremos luz verde a todos los deseados estilismos de Navidad. Estamos en el momento indicado para comenzar a nutrirnos de los looks glamurosos de las celebridades con el objetivo de coger ideas para los nuestros. Ya ha ocurrido con los looks de las invitadas a la gala inaugural del Festival de Huelva a través de las apariciones de Paz Vega, Hiba Abouk o Luz Casal. No obstante, en los eventos no es el escenario donde únicamente fichamos las tendencias de fiesta, sino que también en el street wear o en las fotografías que nos muestran las famosas en sus redes sociales. De hecho, no sabemos si Tamara Falcó lo ha hecho de manera intencionada o no, pero lo que sí que sabemos con certeza es que el jersey de lentejuelas que nos ha compartido en una de sus últimas publicaciones será el que adorarán todas las editoras de moda. No cabe duda de que, en la temporada navideña observamos una abundancia de vestidos brilli brilli, de efecto satinado o lenceros (ya que es una apuesta asegurada sin margen de error). Sin embargo, no todas somos amantes de este tipo de vestimentas, por lo que nos lleva a la tarea obligada de buscar otras alternativas iguales de festivaleras o sorprendentes. Eso sí, con el principal objetivo de sentirnos cómodas, así como fiel a nuestro estilo. Ante esta situación, tenemos varias opciones a las que acudir: los trajes masculinos (como los de Ana Boyer) o los monos de terciopelo que ya tiene Isabel Preysler, entre otras. No obstante, Tamara Falcó ha vuelto a refrescarnos las ideas con este jersey de lentejuelas en rosa soft que utilizaremos tanto en Nochebuena o Nochevieja como en otra infinidad de eventos que tendrán lugar en 2025.

Al fin y al cabo, el jersey de lentejuelas de Tamara Falcó es una prenda de vestir básica de fondo de armario que todas las mujeres de todas las edades necesitan. Bien es cierto que nuestro primer pensamiento sobre este ítem es su uso para los acontecimientos más especiales, dado su estética glamurosa o festivalera. No obstante, gracias a su patrón sencillo, así como su color o las lentejuelas sutiles, también podemos sacarle partido en los estilismos casuales del día a día. E, incluso, en los looks de oficina con faldas de efecto pelo o pantalones de pinza. Por esta razón, como editora de moda, puedo asegurar de que se tratará de una inversión rentable a la que le darás mucho uso.

Tamara Falcó. @tamara_falco

La marquesa de Griñón no nos ha desvelado todavía de dónde es dicha prenda de vestir, pero si no puedes esperarte a incorporarla en tu vestidor, hemos encontrado este modelo similar en Mango por 30 euros.

Jersey de lentejuelas, de Mango (30 euros)

Jersey de lentejuelas. Mango

Tamara Falcó nos ha ofrecido una inspiración más para nuestra colección de ideas para vestir en Navidad con esta prenda que en 2025 seguiremos dando uso.