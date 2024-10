De Isabel Preysler a Tamara Falcó, los looks más navideños de madre e hija para un evento en Madrid

De tal palo tal astilla, dice el refranero español, y eso es lo que pasa con Isabel Preysler y Tamara Falcó, que derrochan el mismo estilo y glamur, y esta noche lo han vuelto a demostrar. Esta noche, se ha celebrado en Madrid los premios 'Mujer Hoy', y de nuevo han derrochado todo su estilo junto a Ana Boyer. Un revista que cumple 25 años y ha querido entregarle un premio a Isabel Preysler junto a la diseñadora Diane von Füstenberg. Y hablando de iconos de estilo, los lookazos que se han marcado esta noche son de esos que vamos a recordar durante mucho tiempo, dignos de una alfombra roja de cine. Y lo mejor es que tanto madre como hija han apostado por looks que nos pueden servir de inspiración para Navidad.

Isabel Preysler ha lucido un elegante diseño del español Roberto Diz en blanco y negro y con un escote barco que derrochaba elegancia. Un dos piezas de falda y top con el que ha vuelto a apostar por la moda española, como en alguno de sus últimos actos más importantes en Madrid. No como sus hijas, Tamara Falcó y Ana Boyer que no han optado por moda española.

Isabel Presyler. Gtres

Tamara Falcó nos ha regalado un look de lo más navideño, como lleva ya semanas haciendo, pero esta vez no en rojo si no con lentejuelas. Y es que la marquesa de Griñón ha elegido un un vestido de la firma Carolina Herrera de línea rectas y con lentejuelas.

Tamara Falcó. Gtres

Mientras que Ana acudió con vestido del francés Hervé Léger con joyas de Rabat y sandalias de Aquazzura.

Fernando Verdasco y Ana Boyer. Gtres

Todas ellas de la mano de su estilista Cristina Reyes.