De Paz Vega a Hiba Abouk o Luz Casal: los looks de las invitadas a la gala inaugural de la 50 edición del Festival de Huelva

Arranca el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva con los estilismos de las invitadas más sorprendentes, inesperados e inspiradores. Como suele ocurrir en los eventos cinematográficos, nos espera una semana bastante intensa, donde además de promocionar el cine iberoamericano como su defensa y fomento, también nos nutriremos de todas las tendencias de invitadas 2025 que encontraremos en cada una de las propuestas estilísticas. Este viernes, 15 de noviembre, se ha inaugurado la alfombra roja de la 50 edición del Festival de Huelva, una de las celebraciones culturales más prestigiosas de la ciudad andaluza por su proyección internacional y dedicación al cine creado en países americano y europeos de habla hispana y portuguesa. Hasta el día 23 de este mes seremos testigos de la programación de 147 títulos, así como de un surtido de encuentros y actividades. Dicha gala inaugural ha estado presentada por Miguel Ángel Muñoz y ha contado con las actuaciones tanto de India Martínez como de Luz Casal.

No cabe duda de que uno de los momentos más esperados, así como icónicos, es el reencuentro de las celebridades en la alfombra roja, instante clave para analizar cada uno de los detalles de los looks de invitada del Festival de Huelva. Una de las mayores protagonistas de la noche ha sido la actriz y directora Paz Vega, quien ha sido galardonada con el deseado Premio Luz. En esta gala inaugural también han asistido personalidades del calibre de Hiba Abouk, Manuela Velasco, Elena Furiase o Itziar Miranda. Y como cada una de ellas no han pasado por desapercibidas, a continuación, repasamos todos los looks de invitada de la gala inaugural del Festival de Huelva 2024.

Paz Vega con una reinterpretación del traje ejecutivo inspirado en el icónico diseño de Yves Saint Laurent de 1966

Paz Vega en el Festival de Huelva. Gtres

Paz Vega se ha proclamado como una de las invitadas mejores vestidas de la velada con un look de lo más ejecutivo. La actriz y directora española se ha presentado con el clásico traje masculino inspirado en el icónico diseño de Yves Saint Laurent de 1966, pero con un cambio drástico en una de las prendas. Hablamos de la combinación de una chaqueta entallada con camisa blanca y corbata con la incorporación de una falda larga con una abertura lateral asimétrica, dejando atrás el tradicional pantalón de vestir.

Hiba Abouk con vestido transparente y con escote asimétrico en una de las tonalidades que más le favorece

Hiba Abouk en el Festival de Huelva. Gtres

Hiba Abouk ha apostado por uno de los colores que más le favorecen, así como más luz le ofrece al rostro. Los vestidos de invitada vitamina se siguen llevando, aunque no sean unas de las tonalidades que más veamos durante la temporada más friolera. No obstante, la actriz ha arriesgado y ganado con un vestido de escote asimétrico, con transparencias y costuras a la vista en naranja combinado con lencería en violeta.

Manuela Velasco con vestido vitamina plisado, de cuello cerrado y terminaciones en volantes con mucho volumen

Manuela Velasco el Festival de Huelva. Gtres

Manuela Velasco ha seguido los pasos de Hiba Abouk con un vestido también en naranja. Un diseño plisado con cuello cerrado, sin mangas y terminaciones en volantes que ofrecen un mayor movimiento al estilismo de la sobrina de Concha Velasco.

India Martínez al estilo más princesa con vestido en rosa soft con corsé repleto de fruncidos y falda con mucho volumen

India Martínez en el Festival de Huelva. Gtres

India Martínez se ha convertido en toda una princesa en rosa soft para deslumbrar tanto en la alfombra roja de la gala inaugural del Festival de Huelva como en el escenario. Hablamos de un corsé con escote de pico y repleto de fruncidos que, seguidamente, le acompaña una falda con mucho volumen a través de tres volantes pomposos.

Elena Furiase con el estilismo para ir a la oficina más sofisticado con americana entallada (y detalle de un volante sutil) con pantalones de vestir

Elena Furiase en el Festival de Huelva. Gtres

Elena Furiase ha sido fiel a su estilo con uno de los looks más sobrios que todas copiaremos para ir a la oficina. Se trata de un traje masculino en negro, pero con un toque distintivo. Como es un volante sutil en la zona delantera de la americana entallada.

Luz Casal con la sofisticada y glamurosa chaqueta de plumas rojas que adorarán las mujeres 50+

Luz Casal en el Festival de Huelva. Gtres

Luz Casal se ha olvidado de los vestidos de invitada con el objetivo de impresionar con una chaqueta que adorarán todas las mujeres 50+. Ha seleccionado una vestimenta clásica, así como sofisticada, pero con el arriesgo de las terminaciones de la chaqueta con plumas rojas para ofrecer más glamur al estilismo.

El Festival de Huelva 2024 ha aterrizado en uno de los momentos más importantes del año, donde todas las mujeres de todas las edades utilizaremos los looks de invitada para coger ideas en los estilismos de Nochebuena o Nochevieja.