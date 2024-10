Marta Lozano se va de fiesta con un look muy Studio 54 con el vestido red de la firma española favorita de las influencers

La noche de anoche en Madrid fue de un viaje en el tiempo a Studio 54 y a las fiestas de Harlem de los años 80. Y todo ello para celebrar el 31 cumpleaños de Bruno Fabra, representante de influencers, y CEO de Fabra Comunicación. Una fiesta que nadie se quiso perder, y cumpliendo a la perfección el 'dress code' inspirado en estas dos fiestas. Entre ellas, Marta Lozano con un vestido red azul de Claro Couture con capucha que nos trasladaba directamente a aquella época. Diana Ross, Jacqueline Kennedy Onassis, Cher, Truman Capote o Andy Warhol eran algunas de las celebridades que se dejaban caer a menudo por Studio 54, pero esta discoteca era mucho más que un hervidero del famoseo neoyorquino y un faro en la vida nocturna de la Gran Manzana. Y esta noche esa fiesta se ha trasladado al restaurante Rhudo en Madrid con el 'Ball' de Fabra Comunicación.

No, el animal print no es una tendencia que nació hoy. De hecho, fue un favorito de la escena en Studio 54 y podríamos hasta atribuirle el auge. Combinado de manera distinta porque en aquellos años el estampado de animales era para llevarse en total looks, es cierto que en estas fotografías de archivo luce con cierto salvajismo glamuroso. Y ese estampado también fue uno de los grandes triunfadores de esta gran fiesta de Fabra Comunicación, pero sin duda, para nosotras, la mejor vestida de la noche fue Marta Lozano con este vestido de red azul de Claro Couture.

Porque si hay una marca que vemos lucir a todas las influencers, es que es un triunfo seguro. Esto es lo que le ha pasado a una de las firmas españolas más prestigiosas y reconocidas: Claro Couture. Los directores creativos, Bea y Fernando Claro, son los responsables de hacer que todas las influencers y celebrities tengan un amor a primera vista con todos sus diseños de ensueño. A lo largo de estos años hemos podido observar que Claro Couture se ha convertido en una de las elecciones favoritas de todas las famosas en las alfombras rojas y galas exclusivas. Y esta marca es la que firma