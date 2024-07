De Tana Rivera a Victoria Federica, los looks para pasar unos días en Sevilla con amigos

Ya no hay dudas de que Victoria Federica y Tana Rivera están en el mismo grupo de amigos. Ya son varias ocasiones las que las hemos visto en los últimos meses compartir planes dentro y fuera de las plazas de toros, y ya nos ha quedado claro que hacen pandilla también con Roca Rey y María García de Jaime. Esta vez no los ha pillado la prensa, si no que han sido ellos mismos los que han compartido diferentes fotografías a través de sus redes sociales, desde Tomás Páramo a Roca Rey, y compartidas por Vic en su cuenta de Instagram, que por fin sigue a Casa Real, y hasta a compartido un post junto a la selección española. Y es que después de su escapada a Ibiza y pasar por Madrid para colarse junto a la Infanta Elena en la celebración en Cibeles de la Eurocopa, ahora Victoria Federica está en Sevilla junto a este grupo de amigos.

Más concretamente en la localidad sevillana de Gerena, donde los hemos podido ver en una finca, disfrutando de la naturaleza y de la compañía de sus amigos. Y obviamente, nosotras nos hemos tenido que fijar en sus estilismos , porque siempre nos inspiran. Y en esta fotografía hemos podido ver a Tana Rivera con un vestido bohemio, de esos que podemos encontrar en cualquier mercadillo de pueblos costeros en verano, en tono azul. Mientras que Victoria Federica y María García de Jaime han apostado por un look más casual con vaqueros anchos y blusas más bohemias.

Los looks de los amigos en Sevilla. @rocarey

Tana Rivera con vestido y sandalias planas. @tomasparamo

Como vemos en la fotografía de Roca Rey, también ha habido tiempo para visitar la plaza de toros de la localidad donde se encuentran.