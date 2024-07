Leonor y Sofía se ponen la camiseta de España con pantalones blancos y zapatillas para celebrar la Eurocopa

No se las esperaba, no estaban anunciadas, pero la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han aparecido por sorpresa para acompañar a sus padre en el recibimiento de la selección española tras ganar la Eurocopa 2024. Si ayer era Sofía la que acompañaba a su padre en Berlín con camisa blanca y pantalones rojos, hoy las dos hermanas han aparecido luciendo la camiseta de España con pantalones blancos y zapatillas a juego. Un look muy cómodo, mientras que la Reina Letizia ha lucido un vestido rojo con vuelo y sandalias de tacón sensato. La selección española de fútbol ha aterrizado este lunes en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas sobre las 15:00 horas con el trofeo de la Eurocopa, la cuarta de su historia, tras derrotar (2-1) este domingo a Inglaterra en la final disputada en el Olímpico de Berlín.

La sorpresa para todos esta tarde es que hayan aparecido la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, porque solo estaban anunciados los Reyes, pero sus hijas también se han querido unir con la camiseta de España, Sofía con el número 10 a la espalda y también Leonor con el mismo número. Dos camisetas de fútbol que han combinado con vaqueros blancos y zapatillas.

Leonor y Sofía. Gtres

Mañana volveremos a ver a la Reina Letizia, junto al Rey Felipe y la Princesa Leonor, para presidir en Pontevedra la Entrega de Reales Despachos de Empleo en la Escuela Naval Militar y el miércoles, Don Felipe y Doña Letizia tendrán una audiencia en Zarzuela con el Patronato de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido (UWC), en el que asistirán patrocinadores y alumnos.