Tenemos que hablar del look ejecutivo y fashionista con el que Rosalía ha revolucionado Los Ángeles

Rosalía se ha ido de concierto en Los Ángeles con el look más ejecutivo y fashionista que van a copiar todas las editoras de moda. Tenemos claro que la cantante española cuenta con un repertorio de prendas que están en sintonía con las tendencias del momento. La hemos visto presumir de estilazo, desde con el plumífero acolchado y cortito en el desfile de Dior en la Semana de la Moda de París hasta con la falda de tablas más favorecedora para visitar la sede de Inditex en A Coruña. Sin embargo, esta vez Rosalía ha cruzado el charco para asistir al concierto de Bad Bunny en la localidad estadounidense, artista y compañero con el que colaboró en 2020 con la canción 'La noche de anoche'. Rosalía es una de las cantantes de nuestro país con más reconocimiento a nivel internacional y, también, con un estilo personal y rompedor con el que se le reconoce a la perfección. No lo decimos nosotros, sino la revista Rolling Stone, que la ha nombrado como la cantante mejor vestida de 2024. Por lo que una vez más se confirma que Rosalía tiene la capacidad (y el talento) de darnos las lecciones de moda más importantes a tener en cuenta.

Cada vez que vemos un look de Rosalía, es imposible no fijarse en cada una de las prendas para coger referencias e inspiración. Pues bien, la artista catalana ha disfrutado de una noche de concierto con la combinación perfecta para una cita con amigas o para convertirte en la mejor vestida de tu oficina. Estamos hablando de la falda midi de efecto cuero más original (decorada con cut-out y arandelas) conjuntada con una camisa clásica cortita, y los zapatos de tacón más cómodos. Asimismo, no ha dejado atrás sus gafas de sol más confiadas ni su mini bolso más creativo o los guantes de efecto cuero para elevar el look. En definitiva, Rosalía ha creado un estilismo que identifica su personalidad con toques cañeros y en tendencia. Y aunque todos nos hemos fijado en este, también nos hemos preguntado por qué Rosalía está en Los Ángeles. Todavía no sabemos si la razón se basa en la grabación de su próximo disco o en un viaje de fin de semana relajante.

Rosalía en Los Ángeles. @rosalia.vt

Lo que tenemos claro es que Rosalía sigue impresionando con sus estilismos cada vez más personales y en tendencia (y con los que nosotras podemos inspirarnos).