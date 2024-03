Rosalía revoluciona con su visita sorpresa la sede de Inditex de A Coruña con un look de lo más tendencia

Rosalía no tenía suficiente con haber revolucionado la Semana de la Moda de París, que ahora lo ha hecho con su visita sorpresa la sede de Inditex de A Coruña. ¿Se viene colaboración de Zara con Rosalía? Lo que sí tenemos claro es que Marta Ortega ya tiene los pantalones virales de leopardo de Zara que aún no han salido a la venta, además del vestido de 'animal print' con el que derrochó estilo en París. Una Rosalía que acaba de ser nombrada la cantante mejor vestida del 2024 por la revista Rolling Stone y por delante de Beyoncé. Así es nada. Y como era de esperar, los vídeos de la inesperada visita a Inditex de nuestra artista más internacional no han tardado en rular por Internet, desatando todo tipo de reacciones y de teorías, desde una supuesta colaboración a una amistad con la jefa de Zara. Recordemos que no es la primera vez que la catalana tiene relación con el gigante textil, ya que la artista catalana realizó una colaboración con Pull&Bear, en el 2018.

Lo que está claro es que los trabajadores del grupo Inditex de la sede de A Coruña se han visto sorprendidos en esta mañana martes por la visita de la cantante Rosalía con un look de lo más tendencia, y que sin duda, podría ser todo comprado en Zara. Según el portal de fans de la catalana Motomami Tour, apuntan que Rosalía lanzará próximamente una línea con Inditex, mientras que desde la empresa manifiestan que se debe a una visita de carácter privado. Lo que está claro es que nosotras nos quedamos con el look que ha lucido Rosalía para esta visita con un dos piezas negro con blusa y falda con mucho volumen como dictan las tendencias. Que ha completado con zapatos de tacón negro y su melena suelta con diadema negra de punto. ¿Por qué ha visitado Rosalía la sede de Inditex?

'La voz de Galicia' también apunta que la visita de Rosalía se debe a una nueva colaboración con una de las marcas del grupo Inditex. Esta sería la segunda vez que la catalana y la enseña de moda firman una alianza. Recordemos que en 2018, lanzó una colección cápsula de prendas y accesorios low cost en colaboración con Pull and Bear.