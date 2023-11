La falda midi más original de Zara la llevan las influencers de 50+ como Carmen Gimeno y las combinan con chaqueta de cuero y sneakers

Con el invierno a la vuelta de la esquina y las temperaturas bajando cada vez más, es momento de sacar a relucir nuestras prendas de abrigo que hemos guardado en el fondo del armario durante tanto tiempo, y es que, si bien hay piezas que seguiremos usando otro invierno más, como los jerséis de lana, los clásicos y míticos jeans y las gabardinas, hay otras prendas que se han puesto en tendencia en los últimos meses y que prometen convertirse en un must de cara a crear looks invernales. Hablamos, por ejemplo, de las chaquetas de cuero, las cuales pasarán a ser la prenda estrella en todos nuestros looks y que, por su versatilidad, podremos combinar con un sinfín de ropa, desde con pantalones de pinza pasando por los de tipo cargo y culminando con las faldas midi. En este sentido y, siguiendo con las prendas que están en tendencia, nos damos cuenta de que todas tienen un hilo en común, es decir, que todas siguen el estilo 'punk', el cual ha pasado a ser una tendencia llamada 'punkcore', en las que las chaquetas de cuero, las botas militares y las faldas de tablas son las estrellas. Es por ello por lo que las influencers de 50+, entre las que destaca Carmen Gimeno, influencer muy respetada y admirada por todas sus seguidoras de redes sociales, ha querido sumarse a esta tendencia haciéndose con una falda midi muy original de Zara que ha combinado con unas sneakers y cazadora de cuero con tachuelas plateadas.

Este tipo de faldas midi se hicieron un hueco hace un par de temporadas, pese a que cada año nuestras tiendas favoritas como Zara, Mango y Massimo Dutti reinventan su corte, modificando su tejido, su estilo o el diseño. En esta ocasión, la falda midi que luce Carmen Gimeno es muy original y diferente, ya que los bolsillos propios de la parte trasera de cualquier pantalón de pinza están en la parte delantera, haciendo un efecto visual muy bonito y favorecedor que no pasará desapercibido allá donde vayas. Ella lo ha combinado con una chaqueta de cuero, camiseta blanca básica y sneakers negras pero, si queremos llevar esta falda para una ocasión más especial, podemos añadir una blazer de corte oversize, unos stilettos y un bolso mini de estilo bombonera. Sin más, se trata de un acierto absoluto el de Carmen Gimeno con esta falda tan original de Zara que no supera los 50€.

Falda cintura asimétrica ZW Collection, de Zara (49,95€)

Un look muy casual y rockero ideal para el día a día.