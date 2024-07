Teresa Andrés y Marta Lozano con dos deslumbrantes looks en el bautizo de Teíta en Valencia

Este finde semana no paramos de ver a mamás y futuras mamásinfluencers con looks de lo más inspiradores. Ayer por la tarde, no solo tuvo lugar la fiesta en la que Anabel Pantoja reveló el sexo de su bebé, Valencia fue testigo de un evento lleno de elegancia y estilo: el bautizo de Teíta, la hija de la influencerTeresa Andrés. Este evento no solo celebró el importante acontecimiento religioso, sino que también se convirtió en un desfile de moda donde destacaron los impecables looks de la feliz mamá y su inseparable amiga, Marta Lozano.

Teresa Andrés, conocida por su refinado gusto y su capacidad para marcar tendencias, no decepcionó en el bautizo de su hija. Optó por un vestido blanco, una elección clásica y atemporal que evocaba pureza y sofisticación. El vestido, de corte largo y ajustado, destacaba por su sencillez y elegancia. Las mangas largas y el escote cuadrado añadían un toque de modernidad al conjunto, mientras que los detalles de encaje en la falda proporcionaban un aire romántico y delicado. El complemento estrella del look de Teresa fue sin duda el faldón bautismal de Teíta, también confeccionado en un delicado encaje que combinaba a la perfección con el vestido de la madre. Este detalle no solo realzaba la armonía visual entre madre e hija, sino que también destacaba el cuidado por los detalles y la cohesión estilística del evento. Teresa completó su look con un peinado recogido, una coleta baja que resaltaba sus facciones y permitía que el protagonismo recayera en el vestido y los detalles de encaje. En cuanto al maquillaje, optó por tonos naturales, resaltando su belleza sin restar protagonismo a su outfit.

Marta Lozano, por su parte, decidió apostar por un look vibrante y lleno de vida, demostrando una vez más su habilidad para sorprender y destacar en cualquier evento. La influencer eligió un vestido largo con un estampado geométrico en tonos verdes, naranjas, rosas y blancos. Este diseño, además de ser llamativo, resaltaba su figura gracias al corte ajustado en la cintura y la caída fluida de la falda. El escote halter del vestido de Marta, que dejaba los hombros al descubierto, añadía un toque de frescura y modernidad al conjunto. Además, la elección de colores vivos y el diseño geométrico aportaban una sensación de alegría y dinamismo, contrastando perfectamente con el look más clásico y elegante de su amiga Teresa. Para complementar su atuendo, Marta optó por llevar el cabello suelto, con suaves ondas que aportaban un aire relajado y natural. En cuanto al maquillaje, eligió un look luminoso con énfasis en los ojos, utilizando sombras en tonos tierra y un labial en nude, todo de Dior Beauty como nos tiene acostumbrados que destacaban a la perfección sus rasgos sin competir con el colorido del vestido.

Teresa Andrés y Marta Lozano celebrando el bautizo de Teíta. @martalozanop

El bautizo de Teíta no solo fue un emotivo evento familiar, sino también una ocasión donde la moda y el estilo fueron protagonistas. Teresa Andrés y Marta Lozano demostraron una vez más por qué son referentes en el mundo de la moda y las redes sociales, cada una con su estilo único y personal.