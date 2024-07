El look premamá de Alejandra Rubio para irse de escapada a Huelva con jeans de tiro bajo y presumiendo de barriguita

Alejandra Rubio sigue siendo una de las grandes protagonistas de la actualidad tras anunciar su embarazo, si ya la vimos en Ibiza, ahora se ha escapado a Huelva con un look de viaje para presumir de embarazo. La agencia fotográfica, Gtres, nos facilitaba en exclusiva el paradero de la pareja. Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se encuentran en Huelva tras pasar por Sevilla, alejados de toda la tormenta mediática generada alrededor de su exclusiva. Alejandra Rubio y Carlo Costanzia serán padres el próximo mes de diciembre. Así se han encargado ellos mismos de anunciarlo en la portada de la revista ¡Hola! a través de una entrevista exclusiva con reportaje fotográfico incluido, en el que la hija de Terelu Campos presume de embarazo. “Al enterarnos nos agobiamos muchísimo, pero siempre tuvimos claro que queríamos tenerlo". Y si en esta exclusiva posaba con un vestido de Mango, en su maleta de vacaciones a Ibiza también con un conjunto de crochet y flecos de la firma catalana, ahora para irse hasta El Rompido (Huelva) nos ha dejado un look de viaje con jeans de tiro bajo para presumir de tripita.

Antes de que Rihanna anunciara su embarazo, las barrigas de embarazada de celebrities y compañía dejaban verse en contadas ocasiones. Más allá de algún desfile, portada o foto en bikini, no era frecuente que las mujeres hicieran de su tripa gestante la parte central de su imagen o look. Sin embargo, Rihanna ha creado escuela. No es casual que tras pasarse nueve meses apostando por prendas que dejaban al descubierto esta parte de su cuerpo, ahora sean muchos los rostros conocidos que sigan sus pasos. En nuestro país primero fue Violeta Mangriñán, y ahora también Alejandra Rubio.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Gtres

El look de Alejandra Rubio. Gtres

Un estilismo de Alejandra Rubio con vaqueros de tiro bajo anchos, top gris con botones desabrochados para presumir de tripita, bolso también denim y zapatillas blancas.