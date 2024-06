De Dulceida a Violeta Mangriñán o Marta Lozano, los looks del fiestón de New de El Corte Inglés en Madrid

No hay noche en Madrid sin que no haya un fiestón de influencers, y esta vez le ha tocado a New de El Corte Inglés, donde estaban más influencers y móviles por metro cuadrado de los que te puedas imaginar. Vaya, seguro que ya has visto algún Stories en Instagram con el concierto de Emilia Mernes, y sí, en esa fiesta. Y es que El Corte Inglés de Paseo de la Castellana se plagó anoche de influencers para el evento de presentación de la nueva campaña de New, que vuelve con más fuerza que nunca fiel a su filosofía de acercarse a la generación Z. Todo ello en un evento de presentación de la nueva campaña, así como de los productos de las marcas de El Corte Inglés, propias y externas, de la mano de cuatro protagonistas de excepción: la cantante Emilia; los actores Miguel Herrán y Clara Galle y el piloto de MotoGP Jorge Martín, entre otros muchos personajes de renombre.

Pero no solo ellos, tampoco han faltado Dulceida, María Pombo que estaba en la fiesta pero no la hemos visto posar en el photocall, Lola Lolita o Alba Díaz y Anna Padilla. Porque si ayer aún estábamos de resaca de loslooks de la Infanta Sofía o la Reina Letizia en el aniversario de la coronación del Rey Felipe, hoy lo vamos a estar con todos los estilismos que nos han dejado los influencers, y todos con looks de las firmas que podemos encontrar a la venta en El Corte Inglés.

Violeta Magriñán con look muy casual con pantalones cargo satinado y zapatillas

Violeta. Gtres

Dulceida con conjunto blanco presumiendo de barriguita de embarazada

Dulceida. Gtres

Marta Pombo con vestido negro, alpargatas de cuña y también con su barriga de embarazada

Marta Pombo. Gtres

Seguimos con el 'baby boom' influencer y Marta Riumbau con este conjunto de lo más festivalero

Marta Riumbau. Gtres

Marta Lozano en su primer evento tras ser mamá con vestido de desigual

Marta Lozano. Gtres

Alba Díaz con conjunto de Sfera en rojo y lila con las flores 3D tan tendencia

Alba Díaz. Gtres

Anna Padilla también con vestido de Sfera

Anna Padilla. Gtres

Laura Matamoros con mono denim

Laura Matamoros. Gtres

Tomás Páramo con su nuevo look junto a María García de Jaime con outfits muy universitarios

Tomás y María. Gtres

Muchos estilismos son los que nos han dejado en este fiestón de El Corte Inglés para poder inspirarnos en este primer viernes de verano.