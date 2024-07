Marta Lozano y Teresa Andrés nos enseñan los looks que han metido en la maleta para su primer viaje tras ser mamás

¿Te vienes de viaje junto a Marta Lozano y Teresa Andrés? Las influencers valenciana se han escapado a la Costa Brava para disfrutar de unos días de relax junto a la firma Simorra, su primer viaje desde que se han convertido en mamás. Por eso un mucho más especial, es la primera vez que se separan tantos días de sus pequeños, y aunque les ha costado, están disfrutando de rincones de la costa de Gerona con los mejores looks para inspirarnos para nuestras vacaciones. Este rincón idílico de Cataluña, conocido por sus calas escondidas, playas doradas y encantadores pueblos pesqueros, como Peratallada, ofrece el refugio perfecto para quienes buscan combinar la serenidad con la sofisticación.

Una maleta de lo más especial para Teresa Andrés, no solo con looks de lo más fashions, también con bañadores que podríamos llevar perfectamente en outfits de calle. "Los bañadores siempre me han parecido muy especiales dentro de las tendencias de verano, ya que son atemporales y combinan muy bien con cualquier estilismo de playa, como este de la nueva colección de Simorra. Con los bikinis de talle alto, siento lo mismo. Este verano van a ser un must para mí hasta que me sienta cómoda enseñando la tripa ahora que he sido mamá. Es cierto que, ahora con el baby tenemos menos espacio en la maleta, por eso prefiero coger looks que con accesorios pueda elevar para cualquier plan", explica lainfluencer valencia a LA RAZÓN.

Teresa Andrés. Cortesía.

Teresa Andrés ha lucido un bañador en color marrón con detalle de cinturón a juego con una falda del mismo color y ha elevado el look con accesorios como un collar XXL en dorado y unas gafas de sol de la firma.

Teresa y Marta. Cortesía

En la misma gama cromática y muy conjuntadas, Marta Lozano ha lucido un bañador conformado en color marrón y con detalle de cinturón, que se adapta a su figura aportándole toda la libertad de movimiento gracias a su doble tejido, tras el reciente nacimiento de su bebé. Con un escote que juega con las líneas y una silueta que resalta las curvas de manera sutil, Marta lo combina con una falda larga de pisos fruncidos en color marrón. "Ahora, después de ser mamá, me he dado cuenta de cómo las mujeres enfrentan los cambios en su cuerpo y cómo nos sentimos al vestirse en verano para planes de playa y piscina. Para mi es muy importante tanto en la ropa del día a día como en la de baño sentirme bien y segura, ya que todavía mi cuerpo no es el mismo de antes. Por eso, este verano estoy apostando por bañadores con diseños que me atraigan y que sean perfectos para combinar en los planes de playa y piscina, como este marrón", nos comenta la influencer.

Marta Lozano. Cortesía

Un viaje al que también se han unido Lucía Rivera, Inés Ybarra, Claudia Parras y Melissa Villarreal. Y después de una jornada de piscina, las hemos visto disfrutar de una noche mágica en el Castell de Peralada, una joya arquitectónica en l'Empordà.