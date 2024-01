Teresa Urquijo y su look más 'cayetana' (y pijo) con chaleco boho para confirmar su boda con Almeida

Ayer eran rumores, hoy ya es una confirmación. José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se casan esta primavera en Madrid. Ayer lo adelantaban 'Semana' y 'Ok Diario', y ahora el alcalde Madrid acaba de confirmar de Madrid pasará por el altar junto a su novia, Teresa Urquijo tras casi dos años de relación. Y a nosotras que nos encanta una boda de primavera, no hemos podido dejar de pensar en los vestidos de novia que podría llevar Teresa, con las firmas más clásicas y pijas, y también en todas las tendencias en novias para esta primavera 2024. Pero primero vamos a analizar el look de la confirmación de la boda por parte de Teresa Urquijo, porque no puede ser más pijo y cayetana. Y hablando de pijas, ya han felicitado al alcalde Victoria Federica y Tamara Falcó, que perfectamente podrían tener este chaleco en su armario.

El término 'cayetana' se empezó a hacer popular para denominar a las hijas de familias adineradas de Sevilla, familias en las que este nombre es bastante popular. La naturalidad es una de las características que más destacamos dentro de esta estética: poco maquillaje, manicura minimalista, prendas básicas con un toque chic poco ceñidas y con un toque clásico. Y así es el estilo de Teresa Urquijo que nos queda claro con esta foto que acaba de publicar Almeida para confirmar que se casan.

Una chaleco de estilo boho que todas las pijas madrileñas adoran y que Teresa Urquijo ha combinado con camisa y vaqueros.