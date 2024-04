Carmen Lomana se pone salvaje con un maravilloso vestido midi de estampado de cebra (y maxi lazada) para una noche de moda en Madrid

Carmen Lomana lo ha vuelto a hacer, convertirse en la mejor vestida de un evento en Madrid. Y esta vez la cita era con la moda, y con Toyota España y The 2nd Skin que se han unido para presentar una versión única del Yaris Cross Electric Hybrid con un diseño inspirado en la última colección de la firma española de moda. Los diseñadores han personalizado el Toyota Yaris Cross Electric Hybrid con los colores verde y negro como protagonistas siguiendo la línea de su nueva colección “Jungle”. La jungla es el punto de partida de esta cápsula compuesta por cinco looks de The 2nd Skin para Toyota. Colores que vibran con la misma energía con la que laten en las calles de la ciudad y un estampado animal print que se convierte en total protagonista. Estilismo que permiten a la mujer The 2nd Skin. dominar este frenético ritmo y ponerlo bajo sus pies, y entre esas mujeres, nuestra querida Carmen Lomana que no para de trabajar. Y para esta noche de evento de moda, ha lucido un vestido de estampado de zebra de los diseñadores, muy acorde con el estampado de zebra del coche, en este caso en verde y negro. Unos diseñadores que fueron los encargados de vestir a la Reina Letizia con el maravilloso vestido azul con el que triunfó la semana pasada en la cena de gala en Holanda, pese a tener que estar sentada.

The 2nd Skin es una firma española cuya vocación es ofrecer una moda high end apetecible para una mujer que busca la comodidad más sofisticada para cualquier ocasión, por importante que sea. Alejándose de tendencias y normas, cada colección es un vehículo que consigue la elevación de la feminidad y la belleza. Prendas para una mujer que entiende la moda como forma de expresión de su propia personalidad. Como una segunda piel. El atelier fundado en el 2006 por Juan Carlos Fernández y Antonio Burillo ha conseguido crear un proyecto sólido donde destacan sus colecciones de Prêt-àCouture y Bridal, abriendo puertas más allá del mercado español, siendo valorada a nivel internacional en países como Estados Unidos, Irlanda, Middle East, China o Japón. Y nosotras nos hemos enamorado de este vestido midi de estampado de cebra de Carmen Lomana.

Vestido midi evasé cebra, de The 2nd Skin (2.100 euros)

Vestido cebra. The 2nd Skin

Un maravilloso vestido midi evasé confeccionado en gazar con estampado de cebra, con manga larga, cuello a la caja y cierre mediante cremallera en la espalda queuenta con detalle de lazo de taffeta en contraste, combinando así un estampado más arriesgado con el romanticismo más característico de la firma.