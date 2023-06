Todas las razones por las que estos jeans de Zara de Vicky Martín Berrocal se llevan con bomber holgada y sueltecita

Vicky Martín Berrocal es la reina de los jeans, no tenemos ninguna duda, y sí muchas pruebas. Para terminar la semana nos lo ha vuelto a demostrar con el que se ha convertido en su uniforme de primavera, jeans más bomber. Máxima tendencia que nunca falla. Porque si el otro día Vicky Martín Berrocal nos dejó su estilismo más formal, sexy y casi de invitada perfecto o novia para el homenaje de Joaquín en el Benito Villamarín, este viernes ha sacado a pasear su lado más casual, con uno de esos looks perfectos para llevar 24/7 hasta que llegue el calor. Aunque esta vez nos ha sorprendido con la chaqueta bomber viral que está casi agotada y que todas las mujeres de 50 años y sus hijas quieren ponerse esta estación con zapatillas blancas para modernizar sus looks más en tendencia. Y ahora, Vicky Martín Berrocal nos ha confirmado que ha encontrado la chaqueta bomber viral que está casi agotada y que todas las mujeres de 50 años y sus hijas quieren ponerse esta primavera con zapatillas blancas para actualizar sus combinaciones más infalibles. Porque no todo iba a ser la falda vaquera de Zara de Amelia Bono, el traje de Carmen Lomana o las botas chonis de Georgina Rodríguez, y Vicky no se queda atrás-

Porque si las bombers son la chaqueta estrella de esta primavera 2023, esta oversize de Vicky Martín Berrocal es todo lo que necesitamos para llevar con jeans. Vicky Martín Berrocal ha sacado un segundo para decirnos a todos que ha encontrado esta bomber en la tienda de su amiga Maria Dolores Guillén, gracias a la que ya se pasó el juego de la moda con un vestido cut out, la chaqueta bomber azul marino viral que está casi agotada y que todas las mujeres de 50 años y sus hijas quieren ponerse con jeans de Zara y zapatillas blancas como ha hecho ella.

Una bomber anchita que Vicky Martín Berrocal ha combinado con estos jeans de Zara de tiro alto para un estilismo casual de esos que nunca fallan y más en tendencia.