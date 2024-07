Todos los looks de 'Élite' que tienes que recordar antes de ver su temporada final en Netflix

Llega el fin de 'Élite'. Hablamos de una de las series que ha enganchado a los espectadores no solamente por la trama, sino que también por el estilismo de los personajes. De la misma manera que 'Euphoria' (de HBO Max) ha creado un estilo festivalero y glamuroso propio por el que se identifica, la serie española también lo ha conseguido desde el primer episodio. Lo más curioso es que cada uno de los personajes tiene un fondo de armario concreto con el que cualquier persona se puede sentir identificada con Carla (Ester Expósito), Lucrecia (Danna Paola) o Cayetana (Georgina Amorós). Pues bien, este proyecto, que salió a la luz en 2018, está siendo uno de los temas más hablados durante estos días y todo tiene que ver con el fin de este con la octava temporada. Por fin, mañana, 26 de julio, descubriremos el desenlace de todas las historias misteriosas a la par que románticas entre Isadora (Valentina Zanere) y Dídac (Álvaro de Juana) o Chloe (Mérela Balic) y Eric (Gleb Abrosimov). Lo cierto es que en agosto de 2023 se comenzó a grabar esta octava temporada y, desde entonces, todos los seguidores de la serie están entusiasmados por cómo terminará una de las series españolas más longevas de Netflix que ha traspasado a las pantallas internacionales, casi al mismo nivel que también lo hizo 'La Casa de Papel'. Los más avispados y rápidos ya han podido ver algunos de los looks que nos tienen preparado los siguientes episodios, que prometen volver a marcar historia en las tendencias que veremos en los próximos meses. No obstante, en honor al final de esta serie española, repasamos todos los estilismos icónicos desde la primera hasta la séptima temporada. Tanto de los personajes históricos y principales como de las últimas incorporaciones.

Los looksde 'Élite' se dividen en dos grupos. Por un lado, tenemos los famosos uniformes de cada uno de los personajes. Lo más curioso y divertido es que cada uno de ellos adaptan las prendas necesarias para Las Encinas a su estilo de vestimenta. Mientras que Lucrecia lo llevaba al extremo más pijo o Carla al más elegante, Rebeka lo lucía con su faceta más choni con medias de rejilla o joyas maximalistas y doradas. Por otro lado, la estética más glamurosa que triunfaba en las fiestas son las más habladas, donde cada uno sacaba sus mejores galas. Hablamos de vestidos de fiesta y cocktail, blusas semitransparentes, patrones voluminosos y colores llamativos. En definitiva, los looksde 'Élite' siempre serán recordados y un ejemplo para tomar como referencia.

Conjunto al estilo más coquette con colores pasteles, lentejuelas y transparencias

Abrigo de plumas a modo de vestido en fucsia

Vestido largo de escote corazón con mangas abullonadas de tul

Total look en rosa con americana con pines y zapatos de tacón

Uniforme más coqueto con polo 'old money' y falda de tablas

Bikini blanco con capa transparente en champagne

Vestido ajustado con accesorios en plateado al más puro estilo festivalero

Vestido semitransparente con lentejuelas combinado con el mítico choker de Rebeka

Polo masculino de canalé combinado con falda de tablas en gris

Vestido qipao al modo más glamuroso en bicolor

