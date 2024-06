El tenso "front row" protagonizado por Ester Expósito y Paris Jackson

Ocurrió el pasado 6 de junio en el puerto de Barcelona. Desigual presentaba "Reflections", su última colección primavera-verano 2025. A la cita acudieron numerosos rostros conocidos como Gala González o Ester Expósito, así como también Paris Jackson, la mediática hija del fallecido Rey del Pop.

Tanto la actriz como Jackson son imágenes de la firma por lo que compartieron "front row" viviendo uno de los momentos más tensos de los últimos tiempos. Aunque inicialmente se saludaron, la hija de Michael Jackson evitó en todo momento a Expósito.

Un momento que no tardó en volverse viral. En el video se puede ver a la actriz, que saltó a la fama por su papel en la serie Elite, tratando de cruzar la mirada con Paris para iniciar una conversación. Sin embargo, la joven se comporta como si no se diera cuenta.

"Desde Nueva York a Barcelona para Desigual primavera-verano 2025", reza la publicación de Paris Jackson del 7 de junio. Un post con varias imágenes de su viaje a Barcelona, incluyendo una foto junto a Ester. "Es mi primera vez en España. Hasta ahora, no he visto mucho. Pero lo que he visto, me gusta. ¡Estoy emocionada por estar aquí! Creo que mañana tendré tiempo libre e intentaré hacer turismo", confesaba la hija del Rey del pop.

Pero lo que no han faltado han sido los memes sobre el momento "tierra trágame" vivido por las dos mujeres. Estos son algunos: