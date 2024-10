El 'total look' negro con básicos del armario de Tamara Falcó es el que nunca falla para su cita de los jueves con Pablo Motos

Después de concierto previo a los Premios Princesa de Asturias y de los looks de la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, la cita del jueves noche fue con Tamara Falcó y Nuria Roca en 'El Hormiguero'. Porque da igual los eventos y la semana frenética que tengan, que ellas nunca fallan a su cita con Pablo Motos. Y Tamara lo ha hecho con un 'total look' negro de esos de fondo de armario, que todas tenemos, y que son siempre elegantes para nuestros outfits de noche como ha demostrado la marquesa de Griñón.

Porque si el otro día, y como embajadora de Falconeri, nos mostraba en su cuenta de Instagram un look de lo más casual, y otoñal, con prendas de cashmere y los zuecos de las chicas pijas, esta noche lo ha hecho con un 'total look' negro de lo más elegante. Pero volviendo a Falconeri, hay que decir que Tamara Falcó y la Princesa Leonor tienen algo en común, y es que la hija de los Reyes llevó ayer en su primer acto en solitario en Oviedo, un jersey negro de la firma de la que es embajadora la hija de Isabel Preysler, o lo que es lo mismo, de marquesa a princesa. Si el otro día se convertía en la invitada perfecta de boda de otoño 2024 con un vestido negro en la noche de Barcelona, ayer lo hace con los zuecos más pijos y clásicos para octubre, mientras graba una campaña de moda de una marca de la que es imagen, y ahora con este look negro de lo más básico y elegante en 'El Hormiguero'.

Tamara Falcó en 'El Hormiguero'. @alfinproducciones

Aunque esta semana Tamara Falcó nos ha hecho caso, y ha publicado fotografías de su look en 'El Hormiguero', se ha olvidado de decirnos de dónde es cada prenda, lo que está claro es que es un outfit de básicos que podemos encontrar en cualquier marca para copiárselo. Top negro con escote con los hombros al descubierto tan tendencia, pantalón negro de tiro alto con cinturón y sandalias a tono.