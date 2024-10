¿Qué significa el misterioso anillo que lleva la Princesa Leonor en el dedo índice?

La Princesa Leonor lo ha vuelto a hacer, tener un nuevo guiño con su madre, la Reina Letizia, es una de sus semanas más importantes anualmente, los Premios Princesa de Asturias. Y no solo con el traje, también con un misterioso anillo. Esta mañana Leonor de Borbón ha recibido de manos del presidente del Principado, Adrián Barbón, la Medalla de Asturias, el máximo distintivo que concede el Gobierno autonómico, un acto que ha tenido lugar minutos después de que ser nombrada también alcaldesa honorífica de Oviedo, siguiendo así los pasos de su padre, el Rey Felipe. Y nosotras, además de en su traje azul bebé, nos hemos fijado en su anillo de plata en el dedo índice.

La Princesa Leonor ha repetido el misterioso anillo plateado que ya llevó durante la sesión de fotos que se hizo junto a su familia hace unos meses. Una pieza de la que se desconoce la procedencia, pero que no es alta joyería, aunque aún no sabemos la firma. Una pieza que nos llama a todos la atención porque parece tener un alto valor emocional ya lo que luce exactamente el mismo dedo en el que la Reina Letizia luce su habitual pieza de Coreterno, el dedo índice. Porque Doña Letizia hace algún tiempo que luce siempre los anillos en el dedo índice, una opción que no es la más habitual, pero por la que opta desde que no lleva la alianza en el dedo anular.

El anillo de Leonor. Casa Real

Pero no solo ese guiño a su madre con el anillo, también con los pendientes 'Doble daga' de Gold & Roses que le vimos por última vez a la Reina a mediados de Septiembre durante la inauguración del curso de Formación Profesional en Cantabria.