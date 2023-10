El traje de Isabel Díaz Ayuso es más otoño con chaleco, falda midi y botas altas arrugadas

Isabel Díaz Ayuso vuelve a dejarnos un lookazo de lo más otoñal para empezar la semana. Y es que no hay día en las últimas semanas, que Ayuso no os enamore con sus estilismos. Si el en Nueva York brillo por todo lo alto con un vestido rojo de plumas de la firma de Vicky Martín Berrocal, a su vuelta a Madrid ha vuelto a hacer gala de su estilo para ir al trabajo. Un estilismo de esos perfectos para ir a la oficina este otoño 2023. Isabel Díaz Ayuso se ha vuelto a pasar el juego de la moda, y este look es lo mejor que vas a ver este lunes con botas arrugadas, falda midi, chaleco y blazer. Ahora blazer ideal que ha combinado con un chaleco blanco sastre debajo, que ya sabemos que son maxi tendencia esta temporada y las botas negrasque todas las mujeres tenemos en nuestro armario.

Cómo llevar el chaleco sastre este otoño, la prenda de los 90 que vuelve a llevarse hoy. Con pantalones sastre, con vaqueros, con faldas midi o de formas inimaginables, así se combina el chaleco este 2023. Y Ayuso lo sabe y ella lo ha combinado con una blazer gris de cuadros, chaleco blanco debajo y falda midi. Eso sí, no hablamos de cualquier diseño, sino de su versión más clásica: tipo sastre, con botones delanteros y preferiblemente en tonos neutros como negros, gris, de raya diplomática o en color blanco. Otro lookazo para la lista de Isabel Díaz Ayuso.

Ayuso inaugura la nueva sede judicial de Valdemoro (Madrid) Alejandro Martínez Vélez EUROPAPRESS

Unlook de lunes que Isabel Díaz Ayuso ha elevado con las botas slouchy que siempre llevan las chicas clásicas invierno tras invierno. Heredan el nombre de slouchy porque, igual que los pantalones, son holgadas haciendo que, sea cual sea la talla que te compres, dejen en tu pierna un efecto de bota arrugada.