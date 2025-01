Vamos a copiar a Tamara Falcó su sudadera favorita para relajar nuestros estilismos de oficina

Nada más comenzar este domingo, Tamara Falcó nos ha desvelado la sudadera con la que puedes ir a la oficina de una manera elegante, sin renunciar al confort. La marquesa de Griñón acaba de publicar una historia en su cuenta de Instagram y a nosotras solamente nos ha hecho falta un minuto para hacer pantallazo con el objetivo de descubrir de dónde es este atuendo. Porque tenemos claro que las tendencias working girl son esenciales para no perder el estilo en el trabajo, pero tampoco pretendemos desvincularnos del toque desenfadado para relajar el estilismo. Y podemos conseguir justamente esta estética con la sudadera de la celebridad.

Nos encanta comentar cada uno de los looks de Tamara Falcó por la simple razón de que encontramos multitudes de tesoros inesperados. Sabemos que su fondo de armario destaca por predominar la estética sofisticada que ha heredado de su madre, Isabel Preysler. Hablamos de pantalones ejecutivos de efecto tipazo, americanas al estilo esmoquin o camisas con lazadas como la que ayer llevó la Reina Letizia en la despedida de Leonor en Cádiz. No obstante, de vez en cuando nos va mostrando tanto prendas de vestir como accesorios o calzados con los que nos sorprendemos porque no suele incorporarlos en la mayoría de sus vestimentas. Pues esta vez ha ocurrido lo mismo con una sudadera básica de marca española que ya ha llevado en anteriores estilismos. Bien es cierto que hemos conocido las sudaderas favoritas de Tamara Falcó, como la estampada de rayas marineras o la básica en gris para cualquier outfit de aeropuerto. Pero, ahora acaba de confirmar que la perfecta para llevar a la oficina es esta y que se convertirá en una gran rival para las demás. Se trata de un modelo de la firma española ese O ese que se caracteriza por su sencillez en el diseño que tanto se busca en estos momentos, como es una tonalidad cruda decorada con un mensaje estampado con tipografía sutil y fina.

Tamara Falcó con sudadera. @tamara_falco

Se trata de una de las marcas favoritas de todas las celebridades, donde encontramos básicos de fondo de armario confeccionados con materiales de primera calidad para apostar por la durabilidad de estos. Cabe destacar que es de origen español, pero esta sudadera está fabricada en Portugal. Lo mejor de todo es que podemos replicar fácilmente el estilismo de Tamara Falcó, puesto que dicha prenda la encontramos en la página web de ese O ese con descuentazo. Ha pasado de costar 46 euros a estar actualmente a 36 euros en todas las tallas, por lo que no nos lo pensaríamos dos veces para estrenarla en cuanto tuviéramos la oportunidad.

Sudadera en crema, de ese O ese (rebajada a 36 euros)

Sudadera en crema. ese O ese

Una vez más, Tamara Falcó nos alegra una mañana de domingo con este descubrimiento de las rebajas de enero en el que pensamos invertir ya.