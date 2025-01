Tamara Falcó tiene el look más elegante para ser la invitada perfecta el día de Reyes y está súper rebajado

Tamara Falcó ha entrado en el 2025 con la misma elegancia y buen gusto con los que termino el pasado año. La marquesa de Griñón ha sido toda una fuente de inspiración en estos días navideños, en los que vamos de evento en evento, pero que ella siempre sabe como ser la reina de los flashes, desde Nochebuena a Fin de año, todos y cada uno de los looks de la hija de Isabel Preysler son pura sofisticación, y la cosa no termina aquí, con el día de Reyes a la vuelta de la esquina Tamara nos ha vuelto a ganar con un look que sin dudas convertirá a cualquiera que lo lleve en la invitada perfecta, y lo mejor de todo es que ya está rebajado. No hay nada que nos guste más que unas rebajas anticipadas.

Y es que según Tamara Falcó, no necesitas mucho para ser la reina de tu comida de Reyes, basta con la eterna camisa blanca, eso sí, en satén para darle ese aire navideño que tanto nos gusta de este tejido, una falda midi negra de lo más favorecedora gracias a su abertura lateral, volantes y talle alto, y como toque final, una americana también en negro con escote pronunciado. Fácil y sencillo, ya que probablemente tengas todas o alguna de estas prendas en tu fondo de armario, y si no es el caso, las que ha elegido Tamara están muy, pero que muy rebajadas en Pedro del Hierro, así que aún estás a tiempo de hacerte con ellas este fin de semana.

Camisa básica satén, de Pedro del Hierro (rebajada a 49 euros)

Camisa básica satén Pedro del Hierro

Falda midi, de Pedro del Hierro (rebajada a 109 euros)

Falda midi Pedro del Hierro

Americana negra, de Pedro del Hierro (rebajada a 134 euros)

Americana negra Pedro del Hierro

Este conjunto no solo es una oda a la elegancia atemporal, sino que también es increíblemente funcional. La combinación de negro y blanco es un acierto seguro que transmite saber estar y clase, ideal para eventos familiares donde deseas brillar con discreción. Además, las piezas elegidas por Tamara Falcó tienen esa magia de adaptarse a cualquier ocasión: puedes reutilizar la camisa satinada con vaqueros para un look casual-chic, o combinar la americana con un vestido para una cena más formal.

Y lo mejor es que todas estas prendas están disponibles a precios irresistibles en las rebajas de Pedro del Hierro. Así que ya sabes, si aún no te has decidido por qué ponerte este día de Reyes, este estilismo es la solución que estabas buscando. Tamara lo ha vuelto a hacer, nos ha dado una lección de estilo en la que la moraleja es que no todos los outfits de fiesta necesita ser complicados para triunfar.