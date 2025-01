En El Corte Inglés le vamos a copiar a Tamara Falcó la blazer de esmoquin más elegante para volver al trabajo en 2025

Lo estábamos esperando, y por fin ha vuelto la tertulia de actualidad de los jueves en 'El Hormiguero' tras las vacaciones de Navidad. Y además de dejarnos ayer el look de Genoveva Casanova, también tenemos nuestra cita favorita de los jueves noche, los looks de Tamara Falcó y Nuria Roca que han empezado con todo este 2025. Y por culpa de la hija de Isabel Preysler nos acabamos de comprar en El Corte Inglés la blazer de esmoquin más bonita de este invierno. Bonita, elegante, y también un poco cara, porque no ha entrado en las rebajas de enero 2025.

El traje masculino, en su riguroso juego de blanco y negro, permanece como una nota relativamente anácrona en nuestra historia estilística. Algunas firmas como Mark Kenly o Nina Ricci se decantan por la apuesta más literal del esmoquin, fajín negro incluido, para vestir a la mujer este otoño 2024-25. El esmoquin es para Yves Saint Laurent como el vestido negro para Chanel: la prenda infalible, versátil y atemporal. Un atuendo propio del armario masculino que el creador adaptó a la mujer en los años 60 revolucionando para siempre la moda y ahora es Tamara Falcó la que ha lucido esta versión con americana con solapa blanca a contraste con el negro que no nos puede parecer más elegante.

El look de Tamara Falcó en 'El Hormiguero'. @elhormiguero

Chaqueta smoking de mujer de El Corte Inglés (230 euros)

Chaqueta esmoquin. El Corte Inglés

El diseñador Yves Saint Laurent fue un auténtico maestro en la revolución sexual de los años 60 al contribuir a la emancipación de la mujer creando un nuevo vestuario para ella usando los códigos del armario masculino. Una de esas contribuciones fue el traje smoking o tuxedo, un dos piezas perteneciente al armario masculino que Yves propuso para vestir a la mujer en su colección de Alta Costura de otoño invierno 1966 y que ahora recupera Tamara Falco para empezar el 2025.