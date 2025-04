Los vaqueros de efecto tipazo (y pijos) de Ana Boyer que podría compartir con su hermana Tamara Falcó

Si eres una fiel lectora de nuestra sección Lifestyle de La Razón sabrás que nos encanta comentar todos los estilismos de la socialité. Eso sí, cuando se trata de Tamara Falcó, Isabel Preysler o Ana Boyer sentimos la necesidad u obligación moral de analizar al detalle sus nuevas adquisiciones de fondo de armario. Porque ninguna tiene pérdida, así como no deja indiferente a ninguna mujer que se identifique con un estilo elegante, formal o pijo. Ahora, la motivación de este artículo se basa en los vaqueros de efecto tipazo que Ana Boyer se ha llevado en sus vacaciones de Semana Santa.

A estas alturas Ana Boyer ha demostrado que ha seguido la influencia tanto de su madre como de su hermana mayor en cuanto a estilo se refiere. Es decir, se caracteriza por lucir ítems de carácter sofisticado, así como clásico, pero sin desvincularse de las tendencias actuales que ofrecen un plus de actualidad y modernidad. Camisas neutras o de estampados sutiles, vaqueros de corte recto, conjuntos de dos piezas o pantalones de vestir más originales. Asimismo, hace recurso de tonalidades básicas que siempre sientan bien para cualquier ocasión sin margen de error, así como de texturas a las que solemos recurrir diariamente acorde con la temporada. Ahora ha vuelto a deleitarnos con un esencial de fondo de armario que sienta bien a todas las mujeres de todas las edades para irse al Circuito Internacional de Losail en Qatar. Y, una vez más, queda confirmado que Ana Boyer y Tamara Falcó podrían compartir armario.

Los vaqueros de efecto tipazo de Ana Boyer que podría llevar Tamara Falcó

Es casi misión imposible que varios de los estilismos de Ana Boyer no nos recuerden a los de Tamara Falcó. Ha vuelto a ocurrir y lo sabemos por la fotografía que ha publicado la socialité desde la ciudad de Arabia Saudita. Ha escogido una camiseta en marino con cuello de pico abotonado y manga corta que es perfecta para jugar con los looks de primavera. La ha combinado con vaqueros de efecto tipazo y al estilo más pijo que destacan por su cintura alta, perneras anchas y bolsillos a la vista en los laterales del delantero y mocasines al tono con suela en blanco.

Aunque no hayamos visto hasta ahora un estilismo de Tamara Falcó con los mismos vaqueros de cintura alta, tenemos cero dudas y muchas pruebas de que serían todo un must have de primavera en su repertorio. Las razones son claras: es amante de las perneras anchas, las cinturas altas y en su día a día recurre a este tipo de prenda. Y, ante todo, se corresponde con la estética más coqueta que sigue la marquesa de Griñón.

Ana Boyer con vaqueros de efecto tipazo y pijos. @anaboyer

Aunque no veamos los looks de Ana Boyer a diario, cada vez que publica una fotografía o le captamos en el street wear crea sensaciones, así como la necesidad de copiarle. Ahora, en sus vacaciones de Semana Santa tampoco a dudado en meter en su maleta todos los imprescindibles para derrochar estilo.