La camisa no tan clásica de Tamara Falcó que puede ser perfecta para las chicas pijas hasta en la Feria de Abril

"Los días de primavera lo cambian todo: más sol, más calor, las flores y más ganas de disfrutar", dice Tamara Falcó en su cuenta de Instagram para hacer publicidad de uno de sus tonos de uñas favorito. Tamara Falcó es fiel a una marca de esmaltes de uñas que es muy popular en redes sociales y se encuentra entre las preferidas de las expertas en belleza. Se trata de OPI y hay un tono en concreto que ella ha confesado que es el que siempre usa cuando quiere llevar una manicura de uñas rojas.

Para esta Semana Santa, Tamara Falcó utiliza el pintauñas del tono Malaga Wine de OPI. Un tono granate que embellece las manos, sofisticado y perfecto para llevar en todo tipo de situaciones. Un color que a nosotras también nos encanta, pero esta vez, no hemos podido dejar de fijarnos en su camisa blanca no tan clásica e ideal para la Feria de Abril 2025 por sus volantes. ¿La mala noticia? Que aún no hemos descubierto a que firma pertenece.

La camisa blanca con volantes de Tamara

“En caso de duda, todo queda bien con una camisa blanca”, lo Victoria Beckham, y nosotras lo que diga a ella lo cumplimos a rajatabla. Por algo es una de las mujeres que marca la moda mundial en la actualidad. Esta pieza, la camisa de algodón de color blanco, es quizás la prenda más universal que todas las chicas y mujeres tenemos en nuestro armario, sea cual sea nuestro estilo.

Para esta ocasión, Tamara Falcó ha lucido una camisa con detalle de volantes en el cuello y las mangas con botones dorados, que ha combinado con vaqueros de tiro alto, rectos y anchos con el bajo doblado, que ha terminado con unos salones burdeos.