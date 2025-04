Tamara Falcó tiene la blusa cruzada perfecta para ver procesiones este Miércoles Santo

Las famosas no dejan de inspirarnos con sus looks de Semana Santa. Mientras esperamos a ver si Tamara Falcó se pronuncia sobre el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, que fuera pareja de su madre Isabel Preysler, y a la que ella guardaba un gran cariño, vamos a analizar sus looks de este fin de semana de Semana Santa. Porque si primero la veíamos con sus hermanos, y a juego con Ana Boyer con camiseta blanca y vaqueros, luego un outfit más chandalero y pijo con la firma, Falconeri, de la que es embajadora, ahora lo ha hecho con este conjunto estampado satinado perfecto para ver procesiones este Miércoles Santo.

Para esta cita tan especial, Tamara derrochó estilo vestida de sí misma. La hija de Isabel Preysler escogió un diseño de su colección con Pedro del Hierro que podría definirse como la versión perfecta del conjunto de invitada primaveral satinado. Un modelo delicado y elegante, con ese halo de sofisticación effortless que la socialité ha convertido en su seña de identidad.

El conjunto satinado y estampado de Tamara Falcó

Porque si eres de las que nunca sabes cómo tienes que vestirte en estos días tan concretos de la Semana Santa, la influencer sevillana nos ha dado las claves con estos looks de lo más estilosos y en tendencia. El Lunes Santo puede vivirse de muchas maneras. Muchas personas lo aprovechan para pasarlo en familia, con amigos o con la pareja disfrutando del buen tiempo, haciendo un viaje, otros no se pierden las procesiones como el de Tamara Falcó.

Tamara Falcó con conjunto estampado de su colección. TFP

Quizás no sea tan viral como el crochet o el lino, pero ha aparecido sin cesar en las pasarelas internacionales. Tendencia o imprescindible, el satén regresa una temporada más conquistando no solo los vestidos más bonitos del panorama, sino instalándose en trajes, pantalones, faldas y también complementos. Hablamos del satén, y este conjunto estampado de la nueva colección de TFP para Pedro del Hierro. Mientras la blusa cruzada cuesta 169 euros, el pantalón, 189 euros.