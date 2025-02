La eterna camiseta de rayas de las chicas pijas es la que Ana Boyer lleva con vaqueros de madre

Ana Boyer nos ha dejado en su cuenta de Instagram un estilismo casual que perfectamente podría compartir con su hermana Tamara Falcó. La eterna camiseta de rayas que no falta en el armario de las chicas más pijas durante todo el año, y los vaqueros de tiro alto en un tono clarito. Un look que ha completado con otra camiseta blanca debajo y un abrigo oversize por encima. Un estilismo de esos que siempre te salva cuando no sabes que ponerte en el día a día.

Porque no hay nada que nos guste más en invierno que una camiseta de rayas, de los creadores de la camiseta de rayas perfecta. No hay nada más francés que una camiseta de rayas. Y las parisinas mejor vestidas lo saben. Solo les hace falta un vaquero de toda la vida, una boina roja y una camiseta de rayas para marcarse uno de los looks más icónicos del mundo de la moda. Y más si esa camiseta de rayas se convierte en un lookazo como el de Ana Boyer. Cuando Coco Chanel adoptó la camiseta marinera como una de las tendencias que liberarían a la mujer del corsé. Una prenda que las siguientes generaciones la heredarían mucho más libre y como se le supone a un buen uniforme.

La eterna camiseta de rayas en la historia de la moda

La camiseta de rayas marineras es probablemente la única prenda capaz de poner de acuerdo a mayores y niños, hombres y mujeres y a aquellos con estilos diametralmente opuestos. Raro es encontrar un armario que no tenga al menos una y más las mujeres más elegantes como ella. Antes de convertirse en uniforme de los marineros franceses, que a mediados del siglo XIX empezaron a vestir camisetas de rayas blancas y azules que permitían identificarlos si tenían la mala fortuna de caer por la borda, el estampado era tachado por inmoral y libertino, hasta que Coco Chanel le dio su bendición y la convirtió en moda.