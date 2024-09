Los vaqueros pitillo favoritos de Sara Carbonero son los que mejor sientan a cualquier edad y hacen efecto 'piernas infinitas'

Sara Carbonero nos acaba de desbloquear un recuerdo de nuestra adolescencia. Todo tiene que ver con los vaqueros súper pitillo (o, también conocidos como jeans slim), una de las tendencias que ya empezó a resonar entre las editoras de moda durante el año pasado. Bien es cierto que empezamos a ver este tipo de prendas en el street style a través de los estilismos de las chicas más arriesgadas, pensando que sería una moda pasajera. No obstante, cada vez nos estamos dando más cuenta de que no se trata de eso, sino que han vuelto a nuestro fondo de armario para cumplir una misión: volver a ser un básico de todos los días. La Reina Letizia fue una de las primeras que se lanzó a volverlos a llevar, tras depositar su confianza tanto en los vaqueros rectos de madre o los pantalones de vestir de oficina. Y es que, en estos momentos, se han convertido en uno de sus esenciales tanto para sus looks casuales como para asistir a actos oficiales, como hizo recurrentemente en los Juegos Olímpicos en París. Ahora bien, si te estás preguntando cuándo empieza el otoño, Sara Carbonero nos lo acaba de descubrir con tan solo un ítem. La periodista y empresaria nos ha dado los buenos días de este sábado con una fotografía enternecedora junto con una de sus amigas más íntimas y su aliado fiel durante toda la época de entretiempo: los vaqueros pitillo. Eso sí, tenemos a nuestra disposición un sinfín de modelos, pero los que ha escogido Sara Carbonero son los que crean el efecto óptico de 'piernas largas', así como también son los que más favorecen.

Tenemos muchas pruebas y cero dudas de que este otoño será el ideal para Sara Carbonero, puesto que su estilo bohemio está en la cúspide de las tendencias más llevadas. Por lo que, los vestidos vaporosos, las blusas con volantes o las botas cowboy serán los claros imprescindibles en el fondo de armario de la periodista. A todo ello, se le sumarán los vaqueros pitillo que más favorecen la silueta, así como son combinables con múltiples propuestas estilísticas. Desde con sus botas Dr Martens favoritas o las Converse hasta con cárdigans de punto y gorras con visera, como nos ha mostrado en su última publicación vía historias de Instagram.

Sara Carbonero. @saracarbonero

Sara Carbonero pasa de los vaqueros anchos que lució hace cuestión de días para dar (casi) la bienvenida al otoño con la versión pitillo más favorecedora.