Sara Carbonero nos confiesa su amor a primera vista por las Converse más boho de Isabel Marant para este otoño

Es bien sabido que Sara Carbonero es una gran amante de la estética bohemia y de las zapatillas Converse, así que esta colaboración es la de sus sueños y no podía faltar en su zapatero. Ya lo dice ella, "amor a primera vista", y no es para menos. Estamos hablando de una reinterpretación contemporánea de esta zapatilla de cuña de los años 90 es parte esencial de la colaboración Converse X Isabel Marant. La nueva versión combina los motivos característicos de las Chuck Taylor All Star –incluida la suela de goma blanca, el logo circular y el cierre de cordones– con el tejido despeluchado y los vibrantes estampados tan distintivos de Marant, aplicados en coloridos bordes y cordones. También estará disponible la clásica zapatilla baja, para quienes sigan resistiéndose al regreso de la cuña.

Una colaboración que Sara Carbonero ya se ha comprado con un modelo de bota que nos nos puede parecer más especial. A Chloé le debemos que este otoño 2024 todas quieran vestir como Florence Welch: el primer desfile de su nueva directora creativa, Chemena Kamali, abrió la puerta a esas prendas vaporosas que ya triunfaron con el cambio del milenio. "A pesar de no ser la mayor tendencia esta temporada en términos de volumen, fue uno de esos momentos de la semana de la moda en la que todo el mundo decía ‘oh, esto volverá a ser enorme", cuenta Sofia Martellini, senior strategist de moda femenina en la agencia de predicción de tendencias WGSN. Y Sara Carbonero lo tiene claro y ha aprovechado la bajada de temperaturas en Madrid para estrenar estas zapatillas.

El flechazo de Sara Carbonero. @saracarbonero

En las primeras conversaciones de Isabel Marant con el equipo de Converse, a la diseñadora se le ocurrió de repente reinventar unas zapatillas Converse con cuña. "Cuando era pequeña, con 8-9 años, solía recortar trozos de corcho y ponérselos a mis zapatillas, unas Chuck Taylor", afirma. "Muchos años después, mi objetivo es establecer una colaboración honesta entre las 2 marcas y crear un diseño atractivo sin renunciar al estilo clásico. Un modelo que no sea complejo y que se mantenga fiel a la esencia de las Chuck Taylor originales".

Zapatillas Chuck 70 altas Isabel Marant x Converse (150 euros)

Zapatillas chuck 70. Converse x Isabel Marant

Salieron a la venta este 12 de septiembre, y este domingo Sara Carbonero ya nos mostraba que las tenía en casa después de sentir ese "amor a primera vista" del que nos hablaba en sus Stories de Instagram. La colaboración rinde homenaje al trabajo de Marant en el mundo de la moda y a sus vanguardistas zapatillas con cuña de la década del 2010.