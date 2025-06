Tamara Falcó ha recuperado los vaqueros más rotos (y menos pijos) que seguro que enfadan a Isabel Preysler

Tamara Falcó volvió anoche a El Hormiguero y lo hizo con un look que no pasó desapercibido… especialmente si lo está viendo Isabel Preysler desde casa. La marquesa de Griñón optó por una mezcla explosiva de formalidad satinada y rebeldía vaquera que rompe con todo lo que solemos ver en ella. Y sí, lo decimos sin rodeos: iba en vaqueros rotos, lo que automáticamente la convierte en la oveja más fashionista del clan.

Si bien esta prenda parece relegada al armario de las más jóvenes, sí, seguro que a tu madre no le hacían ninguna gracia, ahora parece que se transforman y se alzan como la pieza estrella a cualquier edad. La clave está en cómo combinarlo y, obviamente, en los rotos, pues los hay más o menos disimulados. Pero de lo que no cabe duda es que los datos de las búsquedas en internet no mienten y los pantalones vaqueros rotos se están convirtiendo en la nueva obsesión de las expertas en moda como Tamara Falcó.

El look con vaqueros rotos de Tamara Falcó

Tamara combinó unos jeans rectos, rotos por la rodilla y con bajo deshilachado, sí, de esos que tu madre te diría que están para tirar, con una americana satinada en tono champán, de corte estructurado y hombreras marcadas, que ponía el punto sofisticado. Debajo, una camiseta blanca básica completaba el conjunto, en ese equilibrio tan suyo entre lo “de toda la vida” y el estilo desenfadado que cada vez explora más desde su faceta televisiva.

El look de Tamara Falcó. La Razón

El resultado es un estilismo que coquetea con lo millennial, se aleja del manual clásico de la alta sociedad y, seguramente, le habría sacado un pequeño suspiro a doña Isabel. Porque si algo está dejando claro Tamara últimamente es que ya no necesita la aprobación del manual Preysler para vestirse.

Y lo mejor: el look funcionaba. Era cómodo, actual y le daba el aire de chica real que también sabe reírse de sí misma, bailar con Pablo Motos y no tomarse el estilo tan en serio. Porque si algo tiene Tamara, es que puede ir con vaqueros rotos… y seguir pareciendo una marquesa.