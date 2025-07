El vestido boho de María Pombo para inaugurar sus vacaciones en Cantabria que ya es inspiración del verano

Tras un fin de semana muy especial, donde celebró el bautizo de sus sobrinas junto a toda su familia, María Pombo sigue disfrutando del norte para dar comienzo oficial a sus vacaciones en Casa Vaca, su querida casa en Cantabria. Rodeada de amigos, atardeceres y helados, la influencer ha compartido una imagen que resume a la perfección su estilo veraniego: natural, relajado y siempre con un punto chic. ¿Su primer look premamá? Según la revista ¡Hola!, María Pombo estaría embarazada de su tercer hijo.

María Pombo vuelve a hacer de su refugio en Cantabria el escenario ideal para sus looks estivales. Casa Vaca no solo es el lugar donde recarga pilas, sino también donde vemos sus outfits más auténticos: cómodos, con tejidos ligeros, estampados románticos y ese aire despreocupado que tanto la define. Este vestido boho se suma a su colección de básicos de verano, esos que triunfan en Instagram y que muchas marcas tratan de replicar. No sería raro que, en pocos días, este look se convierta en uno de los más buscados de la temporada.

¿El primer look premamá de María Pombo?

Para el inicio de las vacaciones, María Pombo ha elegido un vestido largo de estilo boho en tonos rojos y fucsias, con estampado floral y detalles en relieve. El diseño sin tirantes, con escote palabra de honor fruncido y volante, es una de esas piezas que no solo favorecen, sino que transmiten alegría y libertad.

Una prenda perfecta para el verano en el norte, donde el campo y la costa se mezclan con planes tranquilos y momentos en familia. Y como buena amante del estilo bohemio, María lo luce con su melena suelta, un maquillaje muy natural y esa sonrisa que delata que ya ha desconectado del todo.

Planes en familia, helados, paseos al atardecer y moda sin esfuerzo. Así empieza el verano de María Pombo en el norte. Y su vestido boho, cómodo y favorecedor, ya es nuestro nuevo flechazo de temporada, en el que podría ser su primer verano embarazada en Casa Vaca.